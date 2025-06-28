В Челябинске преступники устроили стрельбу, есть пострадавшие

В Челябинске полиция задержала подозреваемых в стрельбе на улице Танкистов, в результате которой пострадали двое мужчин. Инцидент произошел 24 июня, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«Неизвестные, используя травматическое оружие, причинили вред здоровью двум местным жителям, 2000 года рождения. Пострадавшие с ранениями конечностей были доставлены в медицинское учреждение. Один из них был госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.
До приезда медиков первую помощь раненым оказал сотрудник ОМОН, который оказался поблизости. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле «Лада Гранта». Ориентировку на машину направили экипажам Госавтоинспекции. Транспортное средство удалось задержать, 24-летний водитель был доставлен в отдел полиции. В настоящее время все участники происшествия установлены.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). Следственные действия продолжаются, ход расследования находится на контроле руководства городского управления МВД.
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