28 июня 2025

В Челябинске преступники устроили стрельбу, есть пострадавшие

В Челябинске полиция задержала подозреваемых в стрельбе
© Служба новостей «URA.RU»
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Участников стрельбы задержала полиция
Участников стрельбы задержала полиция Фото:

В Челябинске полиция задержала подозреваемых в стрельбе на улице Танкистов, в результате которой пострадали двое мужчин. Инцидент произошел 24 июня, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Неизвестные, используя травматическое оружие, причинили вред здоровью двум местным жителям, 2000 года рождения. Пострадавшие с ранениями конечностей были доставлены в медицинское учреждение. Один из них был госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

До приезда медиков первую помощь раненым оказал сотрудник ОМОН, который оказался поблизости. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле «Лада Гранта». Ориентировку на машину направили экипажам Госавтоинспекции. Транспортное средство удалось задержать, 24-летний водитель был доставлен в отдел полиции. В настоящее время все участники происшествия установлены.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). Следственные действия продолжаются, ход расследования находится на контроле руководства городского управления МВД.

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В Челябинске полиция задержала подозреваемых в стрельбе на улице Танкистов, в результате которой пострадали двое мужчин. Инцидент произошел 24 июня, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. «Неизвестные, используя травматическое оружие, причинили вред здоровью двум местным жителям, 2000 года рождения. Пострадавшие с ранениями конечностей были доставлены в медицинское учреждение. Один из них был госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве. До приезда медиков первую помощь раненым оказал сотрудник ОМОН, который оказался поблизости. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле «Лада Гранта». Ориентировку на машину направили экипажам Госавтоинспекции. Транспортное средство удалось задержать, 24-летний водитель был доставлен в отдел полиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). Следственные действия продолжаются, ход расследования находится на контроле руководства городского управления МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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