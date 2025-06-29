29 июня 2025

В МИД придумали ситуацию, из-за которой Фрейд и Достоевский бы плакали

Захарова вспомнила Фрейда и Достоевского после слов рижского депутата Ланги
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова прокомментировала высказывание латвийского депутата
Захарова прокомментировала высказывание латвийского депутата Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление депутата рижской думы Лианы Ланги, которая известна своими русофобскими взглядами. Дипломат считает, что Зигмунд Фрейд и Федор Достоевский заплакали бы после слов нардепа из Латвии о том, что из каждого окна в ее стране «должен торчать ствол». Об этом Захарова написала в своем telegram-канале.

«Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота», — сообщила Захарова в ответ на слова Ланги о якобы угрозе жителям Латвии, которые должны готовиться отражать вторжение врага с оружием в руках.  Депутат говорила об угрозе жителям в интервью местному телевидению.

Ранее Захарова прокомментировала информацию о том, что дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Метревели-Добровольский, был украинским нацистом и военным преступником в годы Второй мировой войны. По ее словам, кто-то намеренно назначает на руководящие должности Запада «потомков нацистов».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление депутата рижской думы Лианы Ланги, которая известна своими русофобскими взглядами. Дипломат считает, что Зигмунд Фрейд и Федор Достоевский заплакали бы после слов нардепа из Латвии о том, что из каждого окна в ее стране «должен торчать ствол». Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота», — сообщила Захарова в ответ на слова Ланги о якобы угрозе жителям Латвии, которые должны готовиться отражать вторжение врага с оружием в руках.  Депутат говорила об угрозе жителям в интервью местному телевидению. Ранее Захарова прокомментировала информацию о том, что дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Метревели-Добровольский, был украинским нацистом и военным преступником в годы Второй мировой войны. По ее словам, кто-то намеренно назначает на руководящие должности Запада «потомков нацистов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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