«Уничтожен бункер Зеленского»: эксперт раскрыл детали мощного удара по цели во Львове

В ходе массированного удара российских вооруженных сил в ночь на 29 июня был уничтожен высокотехнологичный бункер, описанный подпольем как «оснащенный по стандартам командных центров ЦРУ». Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что объект мог являться одним из запасных командных пунктов президента Украины Владимира Зеленского.
«Во Львове с советских времен сохранились укрепленные сооружения, созданные для нужд командования армий Варшавского договора. Это серьезные сооружения, и вероятно, одно из них используется как запасной командный пункт Зеленского. Хотя маловероятно, что он находился там во время удара, там могли присутствовать другие высокопоставленные представители украинского командования и, возможно, офицеры НАТО», — заявил Дандыкин в беседе с aif.ru.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 июня ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также боевых беспилотников по объектам ВПК Украины. Дандыкин подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжат атаковать подобные стратегические объекты.
Атака во Львове стала продолжением одной из крупнейших комбинированных операций российских войск против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года. Накануне ВС РФ уже наносили удары по стратегическим и промышленным объектам в Киеве и Запорожье с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников, что Зеленский назвал одним из самых масштабных обстрелов за все время конфликта.
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