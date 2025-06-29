В Арамиле (Свердловская область) выставлен на продажу необычный ретроавтомобиль — Volkswagen Beetle 1975 года выпуска, полностью на ходу и в отличном состоянии, которая сильно привлекает внимание на дороге. Владелец оценил машину в 4,8 миллиона рублей. Соответсвующее объявление появилось на Avito.
«Постоянный доход от сдачи в аренду для фотосессий, мероприятий, корпоративов и т.п. Незаметно ездить не получится — все сигналят, машут, фотографируют. Куча эмоций», — отмечает владелец в объявлении.
Вместе с машиной покупатель получает широкую клиентскую базу. По словам продавца, автомобиль не битый и не гнилой, с полным комплектом документов и полностью исправной техникой.
Volkswagen Beetle 1975 года — это одна из последних моделей легендарного «Жука», выпущенная до крупной модернизации. Этот автомобиль стал самым массовым автомобилем 20 века. Благодаря простой, но надежной технике и культовому дизайну, такие машины до сих пор востребованы среди коллекционеров и ценителей ретро.
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