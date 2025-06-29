29 июня 2025
28 июня 2025

В Свердловской области продают культовый ретроавтомобиль. Фото

В Свердловской области продают Volkswagen Beetle 1975 года за 4,8 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Такая модель Volkswagen была самой выпускаемой машиной 20 века (архивное фото)
Такая модель Volkswagen была самой выпускаемой машиной 20 века (архивное фото) Фото:

В Арамиле (Свердловская область) выставлен на продажу необычный ретроавтомобиль — Volkswagen Beetle 1975 года выпуска, полностью на ходу и в отличном состоянии, которая сильно привлекает внимание на дороге. Владелец оценил машину в 4,8 миллиона рублей. Соответсвующее объявление появилось на Avito.

«Постоянный доход от сдачи в аренду для фотосессий, мероприятий, корпоративов и т.п. Незаметно ездить не получится — все сигналят, машут, фотографируют. Куча эмоций», — отмечает владелец в объявлении.

Вместе с машиной покупатель получает широкую клиентскую базу. По словам продавца, автомобиль не битый и не гнилой, с полным комплектом документов и полностью исправной техникой.

Volkswagen Beetle 1975 года — это одна из последних моделей легендарного «Жука», выпущенная до крупной модернизации. Этот автомобиль стал самым массовым автомобилем 20 века. Благодаря простой, но надежной технике и культовому дизайну, такие машины до сих пор востребованы среди коллекционеров и ценителей ретро.

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В Арамиле (Свердловская область) выставлен на продажу необычный ретроавтомобиль — Volkswagen Beetle 1975 года выпуска, полностью на ходу и в отличном состоянии, которая сильно привлекает внимание на дороге. Владелец оценил машину в 4,8 миллиона рублей. Соответсвующее объявление появилось на Avito. «Постоянный доход от сдачи в аренду для фотосессий, мероприятий, корпоративов и т.п. Незаметно ездить не получится — все сигналят, машут, фотографируют. Куча эмоций», — отмечает владелец в объявлении. Вместе с машиной покупатель получает широкую клиентскую базу. По словам продавца, автомобиль не битый и не гнилой, с полным комплектом документов и полностью исправной техникой. Volkswagen Beetle 1975 года — это одна из последних моделей легендарного «Жука», выпущенная до крупной модернизации. Этот автомобиль стал самым массовым автомобилем 20 века. Благодаря простой, но надежной технике и культовому дизайну, такие машины до сих пор востребованы среди коллекционеров и ценителей ретро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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