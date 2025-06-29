Назван представитель РФ в жюри отечественного аналога «Евровидения»

Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав международного жюри музыкального конкурса «Интервидение». Он будет представителем от России, говориться в документе.
«Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса „Интервидение“, — предоставляет слова их документа РИА Новости.
Позже Матвиенко сообщил, что будет объективно оценивать конкурсантов, уделяя основное внимание вокальному мастерству, артистизму и оригинальности исполнителей. «Убежден, что „Интервидение“ определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций», — отметил композитор. Матвиенко примет участие во финальном голосовании, на котором будет выбран победитель «Интервидения».
СМИ называли «Интервидение» нашим ответом «Евровидению». Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении конкурса в Москве и Московской области. Финал состоится 20 сентября 2025 года на Live Арене в столице. Российским участником станет певец Shaman.
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