29 июня 2025

Назван представитель РФ в жюри отечественного аналога «Евровидения»

Игорь Матвиенко станет представлять РФ в жюри «Интервидения»
© Служба новостей «URA.RU»
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Матвиенко примет участие в финальном голосовании «Интервидения»
Матвиенко примет участие в финальном голосовании «Интервидения» Фото:

Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав международного жюри музыкального конкурса «Интервидение». Он будет представителем от России, говориться в документе.

«Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса „Интервидение“, — предоставляет слова их документа РИА Новости.

Позже Матвиенко сообщил, что будет объективно оценивать конкурсантов, уделяя основное внимание вокальному мастерству, артистизму и оригинальности исполнителей. «Убежден, что „Интервидение“ определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций», — отметил композитор. Матвиенко примет участие во финальном голосовании, на котором будет выбран победитель «Интервидения».

СМИ называли «Интервидение» нашим ответом «Евровидению». Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении конкурса в Москве и Московской области. Финал состоится 20 сентября 2025 года на Live Арене в столице. Российским участником станет певец Shaman.

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Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав международного жюри музыкального конкурса «Интервидение». Он будет представителем от России, говориться в документе. «Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса „Интервидение“, — предоставляет слова их документа РИА Новости. Позже Матвиенко сообщил, что будет объективно оценивать конкурсантов, уделяя основное внимание вокальному мастерству, артистизму и оригинальности исполнителей. «Убежден, что „Интервидение“ определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций», — отметил композитор. Матвиенко примет участие во финальном голосовании, на котором будет выбран победитель «Интервидения». СМИ называли «Интервидение» нашим ответом «Евровидению». Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении конкурса в Москве и Московской области. Финал состоится 20 сентября 2025 года на Live Арене в столице. Российским участником станет певец Shaman.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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