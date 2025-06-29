WP: в Иране сочли недостаточно мощными удары США

США получили доступ к перехваченным сообщениям между высокопоставленными представителями иранского руководства, в которых обсуждались недавние удары американских вооруженных сил по ядерным объектам арабской страны. Иранские официальные лица отмечали, что атака оказалась менее разрушительной, чем они предполагали. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«В сообщении, которое должно было быть конфиденциальным, иранские правительственные чиновники размышляли о том, почему удары, направленные президентом [США] Дональдом Трампом, не были столь разрушительными и масштабными, как они ожидали. Они говорили на условиях анонимности, обсуждая конфиденциальную разведывательную информацию», — сообщило издание.
Полученные разведывательные данные содержат новую информацию, которая свидетельствует о более сложной ситуации, чем озвучил президент США. Ранее Трамп заявил, что операция «полностью и бесповоротно ликвидировала» ядерную программу Ирана.
Есть предположение, что Иран заранее предвидел возможный удар Соединенных Штатов по своим ядерным объектам и заблаговременно вывез с них высокообогащенный уран. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что Иран не планирует прекращать обогащение урана и считает это своим законным правом в рамках международных соглашений. Трамп считает, что у Ирана имеется секретный ядерный объект, пишет RT.
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