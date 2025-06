Трамп потребовал уволить журналистов, писавших про атаку США на Иран

Трамп призвал уволить журналистов, которые опубликовали неудобную информацию Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно уволить журналистов телеканала CNN и издания The New York Times из-за публикаций о недавних атаках США на ядерные объекты Ирана. Соответствующее заявление президент сделал в соцсетях. «Фальшивые репортеры CNN и New York Times должны быть немедленно уволены!!! Плохие люди со злыми намерениями!!!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial. По его словам, в редакциях этих СМИ обсуждается увольнение сотрудников, которые распространяли «фейковые истории» о ситуации с иранскими ядерными объектами. «Посмотрим, что будет дальше. Фальшивые новости CNN такие отвратительные и некомпетентные. Одни из самых тупых ведущих в бизнесе!» — добавил президент. Ранее Дональд Трамп подверг критике публикации американских СМИ, в которых утверждалось, что удары по ядерным объектам Ирана не достигли своих целей и лишь отсрочили развитие ядерной программы Тегерана. В ответ Трамп заявил, что объекты были «полностью уничтожены», а публикации назвал дезинформацией. Журналисты CNN со ссылкой на источники в военной разведке сообщили, что военная операция не смогла ликвидировать ключевые элементы иранской программы и не исключает дальнейших попыток Ирана получить ядерное оружие. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала ситуацию, отметив, что доклад разведки был секретным и попал в СМИ через анонимного сотрудника спецслужб. Она расценила эту утечку как попытку дискредитировать Дональда Трампа перед общественностью. Израиль напал на Иран в ночь на 13 июня, заявив, что там якобы разрабатывается ядерное оружие для уничтожения самого Израиля. При этом официальных подтверждений о таких разработках нет. Тегеран ударил в ответ. Президент США Дональд Трамп призвал Иран пойти на ядерную сделку, чтобы избежать новых жертв. На Ближний Восток были направлены американские авианосцы и бомбардировщики, которые ударили по иранским ядерным объектам. Трамп заявил о полном уничтожении последних и призвал Израиль пойти на перемирие с Ираном из-за того, что последний якобы достаточно ослаб. В обнародованных документах говорится, что Штаты на самом деле не уничтожили объекты в Иране, а в самой Исламской республике отметили, что скоро восстановят их.

