Постпред Ирана при ООН: страна не будет прекращать обогащение урана

Иран не собирается прекращать обогащение урана и считает это своим законным правом в рамках международных соглашений. Об этом 29 июня сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в интервью телеканалу CBS.
«Мы хотим реализовать это право. Я думаю, обогащение никогда не будет прекращено», — заявил Иравани отвечая на вопрос о возможности приостановки соответствующих работ в стране.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS сообщил, что Иран сохранил часть инфраструктуры ядерной программы и способен возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане у Ирана раньше были и до сих пор частично сохраняются мощности для обработки, конверсии и обогащения урана. Хотя существенная часть этих мощностей разрушена, определенные возможности у страны остаются.
Международное агентство по атомной энергии продолжает мониторинг состояния ядерной программы Ирана и регулярно предоставляет доклады о ее развитии. Власти Исламской Республики не раз заявляли, что не планируют создавать ядерное оружие, а все работы ведутся исключительно в мирных целях.
Ранее западные политики, в том числе президент США Дональд Трамп, выражали опасения, что Иран может использовать ядерное оружие, если завершит его разработку, однако Тегеран неоднократно отрицал наличие военной составляющей в своей атомной программе. Американские разведслужбы и дипломаты отмечали, что Иран проявляет сдержанность и подчеркивает мирный характер своих ядерных разработок, настаивая на соблюдении международных соглашений.
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