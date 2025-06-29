29 июня 2025

Постпред Ирана при ООН: страна не будет прекращать обогащение урана

© Служба новостей «URA.RU»
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Деятельность по обогащению урана является «неотъемлемым правом» Ирана, заявил дипломат
Деятельность по обогащению урана является «неотъемлемым правом» Ирана, заявил дипломат Фото:
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Иран не собирается прекращать обогащение урана и считает это своим законным правом в рамках международных соглашений. Об этом 29 июня сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в интервью телеканалу CBS.

«Мы хотим реализовать это право. Я думаю, обогащение никогда не будет прекращено», — заявил Иравани отвечая на вопрос о возможности приостановки соответствующих работ в стране.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS сообщил, что Иран сохранил часть инфраструктуры ядерной программы и способен возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане у Ирана раньше были и до сих пор частично сохраняются мощности для обработки, конверсии и обогащения урана. Хотя существенная часть этих мощностей разрушена, определенные возможности у страны остаются.

Международное агентство по атомной энергии продолжает мониторинг состояния ядерной программы Ирана и регулярно предоставляет доклады о ее развитии. Власти Исламской Республики не раз заявляли, что не планируют создавать ядерное оружие, а все работы ведутся исключительно в мирных целях.

Ранее западные политики, в том числе президент США Дональд Трамп, выражали опасения, что Иран может использовать ядерное оружие, если завершит его разработку, однако Тегеран неоднократно отрицал наличие военной составляющей в своей атомной программе. Американские разведслужбы и дипломаты отмечали, что Иран проявляет сдержанность и подчеркивает мирный характер своих ядерных разработок, настаивая на соблюдении международных соглашений.

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Иран не собирается прекращать обогащение урана и считает это своим законным правом в рамках международных соглашений. Об этом 29 июня сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в интервью телеканалу CBS. «Мы хотим реализовать это право. Я думаю, обогащение никогда не будет прекращено», — заявил Иравани отвечая на вопрос о возможности приостановки соответствующих работ в стране. Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS сообщил, что Иран сохранил часть инфраструктуры ядерной программы и способен возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане у Ирана раньше были и до сих пор частично сохраняются мощности для обработки, конверсии и обогащения урана. Хотя существенная часть этих мощностей разрушена, определенные возможности у страны остаются. Международное агентство по атомной энергии продолжает мониторинг состояния ядерной программы Ирана и регулярно предоставляет доклады о ее развитии. Власти Исламской Республики не раз заявляли, что не планируют создавать ядерное оружие, а все работы ведутся исключительно в мирных целях. Ранее западные политики, в том числе президент США Дональд Трамп, выражали опасения, что Иран может использовать ядерное оружие, если завершит его разработку, однако Тегеран неоднократно отрицал наличие военной составляющей в своей атомной программе. Американские разведслужбы и дипломаты отмечали, что Иран проявляет сдержанность и подчеркивает мирный характер своих ядерных разработок, настаивая на соблюдении международных соглашений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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