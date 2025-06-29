29 июня 2025
28 июня 2025
27 июня 2025

Нижневартовск оказался в пятерке антирейтинга городов по вводу жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2024 году на одного жителя Нижневартовска приходилось 19,7 квадратных метра жилья
В 2024 году на одного жителя Нижневартовска приходилось 19,7 квадратных метра жилья Фото:

В 2024 году в Нижневартовске было введено 39 тысяч квадратных метров жилья. Это соответствует пятому месту в антирейтинге российских городов по строительству.

«Пятое место: Нижневартовск. Объем введенного жилья в 2024 году в тысячах квадратных метров: 39», — выяснили РИА Новости.

При этом, такой темп строительства меньше показателей 2023 года на 35,6% и составляет 4% от всего объема ввода в ХМАО. Также уточняется, что в 2024 году на одного вартовчанина из строящегося жилья приходилось 0,134 квадратного метра. Если считать из всего имеющегося в городе жилья, то на одного жителя приходилось 19,7 квадратных метра площади.

Правительство ХМАО и ДОМ.РФ подписали соглашение о реализации пилотных проектов арендного жилья в регионе. Документ был заключен в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в Нижневартовске было введено 39 тысяч квадратных метров жилья. Это соответствует пятому месту в антирейтинге российских городов по строительству. «Пятое место: Нижневартовск. Объем введенного жилья в 2024 году в тысячах квадратных метров: 39», — выяснили РИА Новости. При этом, такой темп строительства меньше показателей 2023 года на 35,6% и составляет 4% от всего объема ввода в ХМАО. Также уточняется, что в 2024 году на одного вартовчанина из строящегося жилья приходилось 0,134 квадратного метра. Если считать из всего имеющегося в городе жилья, то на одного жителя приходилось 19,7 квадратных метра площади. Правительство ХМАО и ДОМ.РФ подписали соглашение о реализации пилотных проектов арендного жилья в регионе. Документ был заключен в рамках Петербургского международного экономического форума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...