Нижневартовск оказался в пятерке антирейтинга городов по вводу жилья

В 2024 году в Нижневартовске было введено 39 тысяч квадратных метров жилья. Это соответствует пятому месту в антирейтинге российских городов по строительству.
«Пятое место: Нижневартовск. Объем введенного жилья в 2024 году в тысячах квадратных метров: 39», — выяснили РИА Новости.
При этом, такой темп строительства меньше показателей 2023 года на 35,6% и составляет 4% от всего объема ввода в ХМАО. Также уточняется, что в 2024 году на одного вартовчанина из строящегося жилья приходилось 0,134 квадратного метра. Если считать из всего имеющегося в городе жилья, то на одного жителя приходилось 19,7 квадратных метра площади.
Правительство ХМАО и ДОМ.РФ подписали соглашение о реализации пилотных проектов арендного жилья в регионе. Документ был заключен в рамках Петербургского международного экономического форума.
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