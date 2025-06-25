25 июня 2025

Застройщики массово распродают квартиры в Перми

В Перми выросло количество объявлений о продаже новостроек
© Служба новостей «URA.RU»
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У покупателей увеличился выбор квартир в новостройках
У покупателей увеличился выбор квартир в новостройках Фото:

В Перми в июне 2025 года года вырос объем предложения на первичном рынке жилья. Застройщики стали продавать на 8,9% квартир больше, чем месяцем ранее. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

«Пермь демонстрирует заметный рост предложения на рынке новостроек. Объем доступных предложений в этом сегменте увеличился на 8,9% за месяц, что является одним из самых высоких показателей среди миллионников», — сообщил Белокуров.

Он отметил, что при этом цены на новостройки остаются не прежнем уровне. Так, в июне квадратный метр в среднем стоит 162 тысячи рублей. Это всего на 0,3% выше, чем в мае. Такую динамику аналитики считают стагнацией. По мнению Белокурова, данная ситуация на пермском рынке жилья делает покупку квартиры достаточно благоприятной. У покупателей больше выбора, а текущие цены позволяют рассчитывать на акции и скидки от застройщиков.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на готовые квартиры. Прирост составил 2,25%.

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В Перми в июне 2025 года года вырос объем предложения на первичном рынке жилья. Застройщики стали продавать на 8,9% квартир больше, чем месяцем ранее. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. «Пермь демонстрирует заметный рост предложения на рынке новостроек. Объем доступных предложений в этом сегменте увеличился на 8,9% за месяц, что является одним из самых высоких показателей среди миллионников», — сообщил Белокуров. Он отметил, что при этом цены на новостройки остаются не прежнем уровне. Так, в июне квадратный метр в среднем стоит 162 тысячи рублей. Это всего на 0,3% выше, чем в мае. Такую динамику аналитики считают стагнацией. По мнению Белокурова, данная ситуация на пермском рынке жилья делает покупку квартиры достаточно благоприятной. У покупателей больше выбора, а текущие цены позволяют рассчитывать на акции и скидки от застройщиков. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на готовые квартиры. Прирост составил 2,25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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