Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать заградотряды на основе FPV-дронов, чтобы уничтожать собственных бойцов, пытающихся сдаться в плен. Об этом сообщил заместитель командира по военно-политической работе одной из российских бригад с позывным Прометей.
«Если противник видит, что кто-то из их бойцов пытается сдаться, — они даже не по нашим солдатам запускают FPV-дроны, а прямо по своим. Они пытаются добить своих, чтобы те не попали в плен. Это, по сути, заградотряды», — отметил Прометей. Его слова передает РИА «Новости».
О том, что ВСУ стараются воспрепятствовать сдаче в плен своих военных, сообщалось не раз. Так 18 июня штурмовик 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Никита Галик заявил, что в Алексеевке украинские военные вступили в бой со своими сослуживцами, чтобы не дать тем сдаться. Применяли для уничтожения военных минометы, FPV-дроны, «Бабы Яги».
К тому же потери ВСУ в зоне СВО только растут. По словам отставного полковника Дэниела Дэвиса, невозможность быстро восполнить боевые потери является очевидным фактом, пока одни вынуждены проливать кровь, другие стремительно покидают страну. Киев не осознает серьезности ситуации, передает «Ридус».
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