Жительница Кыштыма Челябинской области была вынуждена потратить около 360 тысяч рублей на услуги такси, чтобы еженедельно ездить на лечение онкологического заболевания в другой город. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении Народного фронта.
«Еженедельно я тратила шесть-семь тысяч рублей. За год потратила 360 тысяч рублей, чтобы просто доставить себя до получения медицинской помощи», — рассказала женщина в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области.
В течение года пенсионерка совершала поездки из Кыштыма в Копейск к профильному специалисту и обратно, поскольку из-за нехватки медицинских кадров и необходимых препаратов ее прикрепили к врачу, работающему вне места ее проживания. Все расходы на транспорт женщина покрывала самостоятельно.
Столкнувшись с трудностями, пенсионерка обратилась с жалобой на прямую линию к президенту России Владимиру Путину, после чего ситуацией занялся Общероссийский народный фронт. Представители организации обратились в региональное министерство здравоохранения и добились того, чтобы женщина получила возможность проходить лечение в онкологическом центре по месту жительства — в Кыштыме.
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