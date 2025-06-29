29 июня 2025

Жительница Кыштыма потратила 360 тысяч на такси для лечения рака в Копейске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщину прикрепили к врачу в Копейске
Женщину прикрепили к врачу в Копейске Фото:

Жительница Кыштыма Челябинской области была вынуждена потратить около 360 тысяч рублей на услуги такси, чтобы еженедельно ездить на лечение онкологического заболевания в другой город. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Еженедельно я тратила шесть-семь тысяч рублей. За год потратила 360 тысяч рублей, чтобы просто доставить себя до получения медицинской помощи», — рассказала женщина в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области. 

В течение года пенсионерка совершала поездки из Кыштыма в Копейск к профильному специалисту и обратно, поскольку из-за нехватки медицинских кадров и необходимых препаратов ее прикрепили к врачу, работающему вне места ее проживания. Все расходы на транспорт женщина покрывала самостоятельно.

Столкнувшись с трудностями, пенсионерка обратилась с жалобой на прямую линию к президенту России Владимиру Путину, после чего ситуацией занялся Общероссийский народный фронт. Представители организации обратились в региональное министерство здравоохранения и добились того, чтобы женщина получила возможность проходить лечение в онкологическом центре по месту жительства — в Кыштыме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кыштыма Челябинской области была вынуждена потратить около 360 тысяч рублей на услуги такси, чтобы еженедельно ездить на лечение онкологического заболевания в другой город. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Еженедельно я тратила шесть-семь тысяч рублей. За год потратила 360 тысяч рублей, чтобы просто доставить себя до получения медицинской помощи», — рассказала женщина в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области.  В течение года пенсионерка совершала поездки из Кыштыма в Копейск к профильному специалисту и обратно, поскольку из-за нехватки медицинских кадров и необходимых препаратов ее прикрепили к врачу, работающему вне места ее проживания. Все расходы на транспорт женщина покрывала самостоятельно. Столкнувшись с трудностями, пенсионерка обратилась с жалобой на прямую линию к президенту России Владимиру Путину, после чего ситуацией занялся Общероссийский народный фронт. Представители организации обратились в региональное министерство здравоохранения и добились того, чтобы женщина получила возможность проходить лечение в онкологическом центре по месту жительства — в Кыштыме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...