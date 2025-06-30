Тюменской пенсионерке вернули сотни тысяч рублей от мошенника из Челябинска

Прокуратура Тюмени помогла пенсионерке вернуть 300 000 рублей, которые она перевела жителю Челябинской области, после того, как против нее использовали мошенническую схему. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«На телефон 65-летней пенсионерки из Тюмени на системной основе звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками госуслуг, ФСБ и Центробанка. Путем обмана они вынудили потерпевшую перевести 300 тысяч рублей на „безопасный“ счет, которым, как оказалось, владеет житель Челябинской области», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд. Правоохранители требовали, чтобы с мужчины взыскали средства, полученные им в виде неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования.
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