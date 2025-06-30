Тюменской пенсионерке вернули сотни тысяч рублей от мошенника из Челябинска

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Пожилая женщина отдала деньги после общения со лже-сотрудниками ФСБ и ЦБ РФ
Пожилая женщина отдала деньги после общения со лже-сотрудниками ФСБ и ЦБ РФ Фото:

Прокуратура Тюмени помогла пенсионерке вернуть 300 000 рублей, которые она перевела жителю Челябинской области, после того, как против нее использовали мошенническую схему. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«На телефон 65-летней пенсионерки из Тюмени на системной основе звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками госуслуг, ФСБ и Центробанка. Путем обмана они вынудили потерпевшую перевести 300 тысяч рублей на „безопасный“ счет, которым, как оказалось, владеет житель Челябинской области», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд. Правоохранители требовали, чтобы с мужчины взыскали средства, полученные им в виде неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования.

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Прокуратура Тюмени помогла пенсионерке вернуть 300 000 рублей, которые она перевела жителю Челябинской области, после того, как против нее использовали мошенническую схему. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «На телефон 65-летней пенсионерки из Тюмени на системной основе звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками госуслуг, ФСБ и Центробанка. Путем обмана они вынудили потерпевшую перевести 300 тысяч рублей на „безопасный“ счет, которым, как оказалось, владеет житель Челябинской области», — рассказали в ведомстве. Прокуратура обратилась в суд. Правоохранители требовали, чтобы с мужчины взыскали средства, полученные им в виде неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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