Студентам УрФУ рассказали, повысят ли им стипендии

Повышение стипендии в ближайшее время пока не входит в планы УрФУ. Об этом заявил новый ректор вуза Илья Обабков на своей первой пресс-конференции и объяснил, почему.
«[Только] если будет скачок и повышение прожиточного минимума, это же нагрузка на федеральный бюджет, это от них будет посыл, все равно сумма стипендиального фонда определяется сверху. У нас таких больших внутренних обсуждений пока нет», — сказал Обабков.
Он отметил, что на данный момент в вузе есть немало разных стипендий, часть из которых гораздо выше прожиточного минимума. Например, именные, специальные, учрежденные президентом или правительством РФ, губернатором Свердловской области или какими-то компаниями. «Кто ж против большой стипендии? Лишь бы они [студенты] учились хорошо, а не тратили на развлекательные цели», — добавил ректор.
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