Студентам УрФУ рассказали, повысят ли им стипендии

Ректор Обабков: повышение стипендии в УрФУ не обсуждается

30 июня 2025 в 12:47 Размер текста - 17 +

Пока студенты УрФУ будут получать прежнюю стипендию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Повышение стипендии в ближайшее время пока не входит в планы УрФУ. Об этом заявил новый ректор вуза Илья Обабков на своей первой пресс-конференции и объяснил, почему. «[Только] если будет скачок и повышение прожиточного минимума, это же нагрузка на федеральный бюджет, это от них будет посыл, все равно сумма стипендиального фонда определяется сверху. У нас таких больших внутренних обсуждений пока нет», — сказал Обабков. Он отметил, что на данный момент в вузе есть немало разных стипендий, часть из которых гораздо выше прожиточного минимума. Например, именные, специальные, учрежденные президентом или правительством РФ, губернатором Свердловской области или какими-то компаниями. «Кто ж против большой стипендии? Лишь бы они [студенты] учились хорошо, а не тратили на развлекательные цели», — добавил ректор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Повышение стипендии в ближайшее время пока не входит в планы УрФУ. Об этом заявил новый ректор вуза Илья Обабков на своей первой пресс-конференции и объяснил, почему. «[Только] если будет скачок и повышение прожиточного минимума, это же нагрузка на федеральный бюджет, это от них будет посыл, все равно сумма стипендиального фонда определяется сверху. У нас таких больших внутренних обсуждений пока нет», — сказал Обабков. Он отметил, что на данный момент в вузе есть немало разных стипендий, часть из которых гораздо выше прожиточного минимума. Например, именные, специальные, учрежденные президентом или правительством РФ, губернатором Свердловской области или какими-то компаниями. «Кто ж против большой стипендии? Лишь бы они [студенты] учились хорошо, а не тратили на развлекательные цели», — добавил ректор.