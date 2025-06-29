29 июня 2025

Студентам УрФУ рассказали, повысят ли им стипендии

Ректор Обабков: повышение стипендии в УрФУ не обсуждается
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация обновленной банкноты номиналом 5000 рублей с изображением памятника "Сказ об Урале". Челябинск , купюра, валюта, банкнота, госбанк, деньги, 5000 рублей
Пока студенты УрФУ будут получать прежнюю стипендию Фото:

Повышение стипендии в ближайшее время пока не входит в планы УрФУ. Об этом заявил новый ректор вуза Илья Обабков на своей первой пресс-конференции и объяснил, почему.

«[Только] если будет скачок и повышение прожиточного минимума, это же нагрузка на федеральный бюджет, это от них будет посыл, все равно сумма стипендиального фонда определяется сверху. У нас таких больших внутренних обсуждений пока нет», — сказал Обабков.

Он отметил, что на данный момент в вузе есть немало разных стипендий, часть из которых гораздо выше прожиточного минимума. Например, именные, специальные, учрежденные президентом или правительством РФ, губернатором Свердловской области или какими-то компаниями. «Кто ж против большой стипендии? Лишь бы они [студенты] учились хорошо, а не тратили на развлекательные цели», — добавил ректор.

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Повышение стипендии в ближайшее время пока не входит в планы УрФУ. Об этом заявил новый ректор вуза Илья Обабков на своей первой пресс-конференции и объяснил, почему. «[Только] если будет скачок и повышение прожиточного минимума, это же нагрузка на федеральный бюджет, это от них будет посыл, все равно сумма стипендиального фонда определяется сверху. У нас таких больших внутренних обсуждений пока нет», — сказал Обабков. Он отметил, что на данный момент в вузе есть немало разных стипендий, часть из которых гораздо выше прожиточного минимума. Например, именные, специальные, учрежденные президентом или правительством РФ, губернатором Свердловской области или какими-то компаниями. «Кто ж против большой стипендии? Лишь бы они [студенты] учились хорошо, а не тратили на развлекательные цели», — добавил ректор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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