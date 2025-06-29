Ректор УрФУ пообещал магазины с едой студентам кампуса в Новокольцовском

Новый ректор УрФУ пообещал магазины с едой студентам кампуса в Новокольцовском

30 июня 2025 в 12:16 Размер текста - 17 +

Илья Обабков уверил, что магазины с едой рядом с кампусом будут Фото: Илья Московец © URA.RU Возле кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга в ближайшее время появятся продуктовые магазины, на отсутствие которых жалуются студенты. Об этом заявил новый ректор вуза Илья Обабков на своей первой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Я верю, что появятся новые магазины на территории кампуса, ребятам надо набраться терпения, мы над этим работаем. Сейчас форматы обсуждаются, потому что мнений от студентов очень много: [просят] дешевые магазины, магазины полуфабрикатов. А вопрос с питанием решен достаточно качественно: у нас заведена компания, которая обеспечивает студентов в общественном центре, большая столовая. Проект тоже будет развиваться, мы обязательно продумаем варианты снабжения таким готовым питанием», — пообещал Обабков. Он отметил, что на данный момент возле кампуса открыт магазин «ЖизньМарт», где студенты покупают еду. По данным агентства, некоторые ребята проявляют коммерческую жилку и перепродают друг другу продукты — например, чипсы, приобретенные через интернет. «Да, они проявляют удивительную гибкость, жизнестойкость, изобретательность. И для нашего студента, может быть, это где-то неплохо. Но надо немножко им разъяснить, что предпринимательская деятельность должна быть законно и правильно оформлена», — прокомментировал ректор. Ректором УрФУ Илья Обабков стал в конце мая. До этого он занимал должность директора института радиоэлектроники вуза. Его предшественник Виктор Кокшаров руководил университетом 15 лет. Сейчас он назначен президентом УрФУ. Подробнее о перестановках в главном вузе Большого Урала, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга в ближайшее время появятся продуктовые магазины, на отсутствие которых жалуются студенты. Об этом заявил новый ректор вуза Илья Обабков на своей первой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Я верю, что появятся новые магазины на территории кампуса, ребятам надо набраться терпения, мы над этим работаем. Сейчас форматы обсуждаются, потому что мнений от студентов очень много: [просят] дешевые магазины, магазины полуфабрикатов. А вопрос с питанием решен достаточно качественно: у нас заведена компания, которая обеспечивает студентов в общественном центре, большая столовая. Проект тоже будет развиваться, мы обязательно продумаем варианты снабжения таким готовым питанием», — пообещал Обабков. Он отметил, что на данный момент возле кампуса открыт магазин «ЖизньМарт», где студенты покупают еду. По данным агентства, некоторые ребята проявляют коммерческую жилку и перепродают друг другу продукты — например, чипсы, приобретенные через интернет. «Да, они проявляют удивительную гибкость, жизнестойкость, изобретательность. И для нашего студента, может быть, это где-то неплохо. Но надо немножко им разъяснить, что предпринимательская деятельность должна быть законно и правильно оформлена», — прокомментировал ректор. Ректором УрФУ Илья Обабков стал в конце мая. До этого он занимал должность директора института радиоэлектроники вуза. Его предшественник Виктор Кокшаров руководил университетом 15 лет. Сейчас он назначен президентом УрФУ. Подробнее о перестановках в главном вузе Большого Урала, — в сюжете агентства.