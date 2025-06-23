Экс-ректор УрФУ Кокшаров стал президентом вуза: инсайд URA.RU подтвердился

Как и анонсировало URA.RU, бывший ректор УрФУ Виктор Кокшаров получил должность президента вуза. За него проголосовал Большой учёный совет, сообщили в пресс-службе университета.
Виктор Кокшаров был ректором УрФУ с 2010 года, с середины апреля он находился в статусе исполняющего обязанности — контракт с ним в Минпросвещения РФ продлевать не стали. 30 мая Кокшарова сменил Илья Обабков — директор радиофака.
Что Кокшаров станет президентом, URA.RU сообщило 17 апреля. Эту должность ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. Подробнее о том, каким будет функционал Виктора Кокшарова, в материале URA.RU. Все новости о смене власти УрФУ — в отдельном сюжете.
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