Новый ректор УрФУ рассказал, что будет с УГИ

Новый ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков заявил, что резких изменений в структуре Уральского гуманитарного института (УГИ) ждать не стоит, а само учебное заведение продолжат поддерживать. Ректор добавил, что «очень положительно» относится к гуманитариям. Об этом он рассказал во время своей первой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Я считаю, что у УГИ отличное будущее, я в них верю не меньше, чем в инженерные направления. <...> Это же большой университет, и наша задача удержать его в рамках полноценного университета, в котором все есть и все развивается. Он будет поддерживаться. Я уверен, что на стыке гуманитариев и инженеров еще и новые будут возникать лаборатории, исследования или треки в программах или даже в образовательных программах», — пояснил Обабков.
Он добавил, что структурные изменения в УГИ возможны, но они будут происходить только при участии дирекции института и с учетом мнения коллектива. «Это не ректор приходит, говорит: так, это я к вам пришел в институт, быстро все поменяем. Не об этом речь, конечно. Это задача дирекции института при поддержке ректора. Но возможен поиск некоторых моделей эффективности», — сказал ректор.
Илья Обабков окончил физико-технический факультет УГТУ-УПИ (сейчас физико-технологический институт УрФУ) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», затем после аспирантуры устроился работать в университет программистом на кафедру. С 2013 года он руководил Институтом фундаментального развития, а через пять лет возглавил ИРИТ-РТФ (легендарный радиофак). Илья Обабков стал новым ректором вуза в конце мая. Что о нем известно — в материале URA.RU.
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