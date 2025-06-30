Блогера «Гоблина» приговорили на Украине

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил российского блогера Дмитрия Пучкова (больше известен под псевдонимом «Гоблин») к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает местное издание «Моя Винница» со ссылкой на материалы судебного разбирательства.
«Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин», — передают журналисты. Суд на Украине признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность страны. Также украинские журналисты подчеркнули, что Пучков находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) из-за антиукраинской деятельности. Еще в 2023 году Министерство культуры Украины включило Гоблина в обновленный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
Дмитрий «Гоблин» Пучков — российский блогер. Он известен культовыми переводами зарубежных фильмов в начале нулевых, которые в народе получили название «гоблинский перевод». Затем он начал развивать youtube-канал, выпуская на нем исторические и образовательные передачи, а также говорил о видеоиграх. Со временем политика и социальные вопросы прочно обосновались на канале. Многие фразы Гоблина стали мемом в интернете, в частности фраза: «малолетние дебилы». В 2022 году канал на YouTube был удален.
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