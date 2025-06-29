Ректор УрФУ рассказал, вырастет ли число бюджетных мест

Количество бюджетных мест в Уральском федеральном университете будет варьироваться на уровне прошлых лет. Так, на 2025 год в учреждении их насчитывается более 9,6 тысячи, рассказал новый ректор вуза Илья Обабков, передает корреспондент URA.RU.
«Да, по бюджетным местам цифра правильная. Это ведь результат конкурса. Нам столько доверило государство. Я считаю, что это так примерно останется, но будет колебаться. Очень разные выпускники нужны. Мы это понимаем сейчас и с предприятиями работаем», — пояснил Обабков. Он добавил, что нынешнее число бюджетных мест вполне достаточно для вуза.
Крайний раз в УрФУ увеличивали количество мест для бюджетников в начале 2025-го. Их стало больше на 1,8% — с 9497 до 9669 мест.
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