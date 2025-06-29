Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде в июле

В Пермском крае похолодает 7-10 июля
Дожди в Пермском крае продолжат идти примерно до 10 июля. Ожидается, что месяц будет холоднее нормы. Об этом URA.RU рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
«Пока основной сценарий, что будет месяц чуть холоднее нормы, а дождливый период продлится до начала второй декады. Похолодание существенное вероятно 7-10 июля. По северу будет несколько теплее», — сообщил URA.RU Шихов.
Ранее URA.RU рассказывало, что до конца июня в Перми может выпасть 15–20 миллиметров осадков. Месячная норма будет превышена на 20–30%.
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