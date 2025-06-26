Над Пермским краем пронесется и изменит погоду циклонический вихрь

В некоторых районах Прикамья прогремят грозы и пойдет дождь из-за циклона
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае погоду определит циклон, который принесет дожди
В Пермском крае погоду определит циклон, который принесет дожди Фото:

Циклонический вихрь в конце июня принесет в Прикамье дожди и грозы. Об этом сообщает пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Прикамье 27–30 июня ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах с грозами», — сообщается в telegram-канале центра. Обширный циклонический вихрь формирует погоду от Белоруссии до Западной Сибири.

В Перми температура воздуха ночью ожидается на уровне 13 градусов, днем — около 20-24 градусов. До конца первого летнего месяца может выпасть 15–20 миллиметров осадков, и месячная норма будет превышена на 20–30%.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне на севере Пермского края ожидается выпадение осадков в объеме, вдвое превышающем климатическую норму. После первой декады месяца в регион придет новая волна тепла, но дожди сохранятся. 

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Циклонический вихрь в конце июня принесет в Прикамье дожди и грозы. Об этом сообщает пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В Прикамье 27–30 июня ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах с грозами», — сообщается в telegram-канале центра. Обширный циклонический вихрь формирует погоду от Белоруссии до Западной Сибири. В Перми температура воздуха ночью ожидается на уровне 13 градусов, днем — около 20-24 градусов. До конца первого летнего месяца может выпасть 15–20 миллиметров осадков, и месячная норма будет превышена на 20–30%. Ранее URA.RU сообщало, что в июне на севере Пермского края ожидается выпадение осадков в объеме, вдвое превышающем климатическую норму. После первой декады месяца в регион придет новая волна тепла, но дожди сохранятся. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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