Над Пермским краем пронесется и изменит погоду циклонический вихрь

Циклонический вихрь в конце июня принесет в Прикамье дожди и грозы. Об этом сообщает пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В Прикамье 27–30 июня ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах с грозами», — сообщается в telegram-канале центра. Обширный циклонический вихрь формирует погоду от Белоруссии до Западной Сибири.
В Перми температура воздуха ночью ожидается на уровне 13 градусов, днем — около 20-24 градусов. До конца первого летнего месяца может выпасть 15–20 миллиметров осадков, и месячная норма будет превышена на 20–30%.
Ранее URA.RU сообщало, что в июне на севере Пермского края ожидается выпадение осадков в объеме, вдвое превышающем климатическую норму. После первой декады месяца в регион придет новая волна тепла, но дожди сохранятся.
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