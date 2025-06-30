Прогноз магнитной бури на 1 июля 2025: чего ждать метеозависимым

Магнитные бури, часто беспокоившие Землю в июне, отступили. Уже несколько дней наблюдается спокойная геомагнитная обстановка. В июле снова ожидается напряжение в атмосфере Земли, однако 1 июля окажется безопасным днем для метеозависимых. Подробный метеопрогноз на 1 июля 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечная активность 1 июля 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на поверхности звезды уже несколько дней спокойно. Земля вышла из-под влияния быстрого солнечного ветра и пока нет угрозы спокойствию магнитосферы планеты. 1 июля индекс солнечной активности будет равен в 2,4 баллам из 10 возможных. Эксперты зафиксировали лишь одну вспышку среднего класса С вечером 28 июня, однако ситуация на поверхности Земли нормализовалась и пробудет в таком состоянии до утра 2 июля.
Магнитные бури 1 июля 2025
1 июля 2025 года магнитные бури не ожидаются, и геомагнитная обстановка не превысит «зеленого» уровня. Это значит, что метеозависимым людям не стоит беспокоится о своем состоянии здоровья. По информации ученых, уровень магнитосферы Kp будет варьироваться от 1 балла до 2,5 при десяти возможных.
Согласно почасовому прогнозу магнитных бурь, на уровне 2,5 индекс солнечной активности будет находиться до 6:00. Снижение до 1,5 балла произойдет с 6:00 до 12:00. До конца суток уровень будет находится на уровне 1 балла. При этом вероятность внезапного возникновения магнитных бурь 1 июля — всего 7%.
Прогноз магнитных бурь на начало июля 2025
В первой половине июля 2025 года ожидается несколько магнитных бурь. Уже 2 июля геомагнитная обстановка достигнет «красного» уровня и Kp повысится до 5 баллов. Снижение напряжения начнется на следующий день, и до 10 июля метеозависимым людям можно не беспокоиться — уровень магнитосферы будет держаться на уровне от двух до трех баллов.
Очередные магнитные бури ожидаются 10 и 11 июля, когда снова уровень Kp достигнет 5 баллов. Специалисты уточняют, что долгосрочные прогнозы могут быть неточными. Кроме того, внезапные всплески солнечной активности способны внести коррективы в ранее составленные расчеты.
Как влияют магнитные бури на здоровье
Наиболее подвержена влиянию магнитных бурь категория людей старше 50 лет, а также на те, кто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако люди младшего возраста также могут плохо себя чувствовать в этот период.
В беседе с URA.RU невролог Юлия Каракулова рассказала, что такая реакция организма свойственная для 30% населения. По ее словам, уменьшить негативное влияние может отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность и соблюдение правильного режима питания.
Эксперт отметила, что при изменениях в окружающей среде возможны повышение уровня артериального давления, появление тревожности, слабость, головокружение, головные боли и боли в сердце, а также обострение хронических болезней. «Некоторые люди узнают о скором изменении погоды по начавшейся боли в суставах или местах, где ранее происходили операции. Это связано с изменениями в сосудистой микроциркуляции, которые возникают при повышении или понижении температуры, атмосферного давления», — объясняет Каракулова.
Что делать метеозависимым при обострении
Юлия Каракулова советует в моменты, когда человек испытывает неприятные симптомы, отдохнуть, не смотреть телевизор и ограничить использование гаджетов. По ее словам, в этот период лучше пить больше жидкости и дольше спать. При жаркой погоде невролог рекомендует принять контрастный душ, а при холодной — употреблять поменьше соли. «Если эти методы не приносят облегчения, стоит обратиться к врачу и установить, какие факторы способствуют развитию метеозависимости и получить грамотные рекомендации», — говорит Юлия Каракулова.
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