Boeing с сотнями пассажирами мог рухнуть в Индии из-за диверсии

Власти Индии рассматривают диверсию как одну из возможных причин крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, произошедшего 12 июня в штате Гуджарат. Об этом сообщил государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол.
«Бюро по расследованию авиационных происшествий приступило к полномасштабному расследованию этого происшествия... Оно рассматривается со всех сторон, включая возможный саботаж», — заявил Мохол в интервью NDTV. Он также отметил, что расследование ведут сразу несколько ведомств, которые просматривают камеры видеонаблюдения для выявления точной причины.
Авиакатастрофа произошла 12 июня вблизи аэропорта города Ахмедабад, расположенного на западе Индии. По данным Air India, в этот момент на борту находились 242 человека, однако выжил только один пассажир — 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа Ахмедабада, общее число погибших достигло 275 человек. Возможной причиной катастрофы изначально назвали столкновение с птицами, которое привело к отказу обоих двигателей. Американское агентство Reuters обозначило это происшествие как крупнейшую авиакатастрофу за последнее десятилетие.
После инцидента власти Индии также провели проверку всех 33 самолетов Boeing 787-8 Dreamliner, эксплуатируемых в стране, и не выявили нарушений. Они также решили, что бортовые самописцы останутся в распоряжении индийских следователей, передает «Царьград».
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