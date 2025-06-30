Народный артист России Олег Газманов поделился своими впечатлениями от отдыха на озере Увильды в Челябинской области, назвав его «Уральским Байкалом». Певец в своем telegram-канале рассказал, что друг увез его на несколько дней в свое родовое село, чтобы он отдохнул от гастролей.
«Я в прекрасном месте — это уральское озеро Увильды. Его еще называют „Уральский Байкал“. Красота неописуемая! Мой друг схватил меня в охапку, посмотрел на меня и сказал: „Тебе хватит гастролировать, тебе нужно немножко отдохнуть“. И вот на несколько дней увез меня», — отметил Газманов.
В опубликованном видеоролике Газманов продемонстрировал свой отдых с разных сторон. Артист позировал без футболки на понтоне, гулял по живописным окрестностям, рыбачил и катался на катере по озеру в компании близких.
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