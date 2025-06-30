В российское агентство в Азербайджане нагрянули с обысками

Обыски проходят в офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку
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Правоохранители проводят операцию в офисе «Sputnik-Азербайджан»
Правоохранители проводят операцию в офисе «Sputnik-Азербайджан» Фото:

В офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку в четверг проходят следственные мероприятия. Об этом сообщает азербайджанское издание Report со ссылкой на собственные источники и подтверждение Министерства внутренних дел республики.

Какие именно действия проводят правоохранители, и с чем именно они связаны, официально не уточняется. По данным Report, операция началась утром, сотрудники силовых структур работают в помещении медиаресурса, доступ посторонним ограничен.

Издание уточняет, что интерес к деятельности «Sputnik-Азербайджан» усилился после того, как 24 февраля 2024 года стало известно о ликвидации представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане. Тогда глава пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде заявил, что агентство может иметь аккредитацию только для одного корреспондента на территории республики. 

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В офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку в четверг проходят следственные мероприятия. Об этом сообщает азербайджанское издание Report со ссылкой на собственные источники и подтверждение Министерства внутренних дел республики. Какие именно действия проводят правоохранители, и с чем именно они связаны, официально не уточняется. По данным Report, операция началась утром, сотрудники силовых структур работают в помещении медиаресурса, доступ посторонним ограничен. Издание уточняет, что интерес к деятельности «Sputnik-Азербайджан» усилился после того, как 24 февраля 2024 года стало известно о ликвидации представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане. Тогда глава пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде заявил, что агентство может иметь аккредитацию только для одного корреспондента на территории республики. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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