В российское агентство в Азербайджане нагрянули с обысками

В офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку в четверг проходят следственные мероприятия. Об этом сообщает азербайджанское издание Report со ссылкой на собственные источники и подтверждение Министерства внутренних дел республики.
Какие именно действия проводят правоохранители, и с чем именно они связаны, официально не уточняется. По данным Report, операция началась утром, сотрудники силовых структур работают в помещении медиаресурса, доступ посторонним ограничен.
Издание уточняет, что интерес к деятельности «Sputnik-Азербайджан» усилился после того, как 24 февраля 2024 года стало известно о ликвидации представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане. Тогда глава пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде заявил, что агентство может иметь аккредитацию только для одного корреспондента на территории республики.
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