В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя школы-интерната №13 по статье «Халатность». Поводом послужило ухудшение жилищных условий ребенка, оставшегося без родителей, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона.
«Следственный отдел по Тракторозаводскому району города Челябинска инициировал уголовное дело после проведения процессуальной проверки по информации, размещенной в социальных сетях, о нарушении прав воспитанника МБОУ „Школа-интернат № 13 города Челябинска“. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
С 2018 года по 2025 год подозреваемая ненадлежащим образом выполняла свои служебные обязанности, полагает следствие. Это привело к ухудшению жилищных условий ребенка из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Также руководитель не уведомила районное управление социальной защиты населения об ухудшении условий проживания ребенка, чем нарушила его права.
Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий. В рамках расследования будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав потерпевшего, добавили в ведомстве.
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