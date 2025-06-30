Что ждет верующих в июле 2025: основные православные праздники месяца

Июль 2025 года — месяц, богатый на праздники. В этом месяце верующие будут отмечать Рождество Иоанна Предтечи, День памяти святого князя Владимира и День памяти святых Петра и Павла. URA,RU подготовило подробный обзор православных праздников на июль 2025 года, чтобы вы ничего не пропустили.
Православный календарь на июль 2025
Праздники в начале месяца
1 июля
День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В этот день вспоминают римских воинов, ставших мучениками за свою христианскую веру. Они проповедовали слово Божие и были казнены за свою стойкость.
2 июля
День памяти святителя Иова, патриарха Московского и всея России. Первый Московский патриарх Иов посвятил свою жизнь укреплению православной веры и церковной жизни в России. Он заложил основы для дальнейшего развития Церкви в Московии.
День памяти апостола Иуды Иаковлева. Иуда Иаковлев был одним из двенадцати апостолов и активно проповедовал христианство в разных странах, в том числе в Сирии и Месопотамии.
День памяти святителя Иоанна Чудотворца, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Иоанн Чудотворец прославился своей помощью людям в Китае, Европе и Америке, считался святым, который мог исцелить от неизлечимых болезней.
3 июля
День памяти Благоверного князя Глеба Владимирского. Глеб, сын князя Андрея Боголюбского, был глубоко верующим человеком, его жизнь была посвящена молитвам и соблюдению постов. Его мощи почитаются в городе Владимир как святые.
День памяти Мефодия Патарского. Епископ Мефодий известен своей борьбой с ересями и усилиями по защите православной веры. Он также оставил множество сочинений, в которых объяснял христианское учение.
Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. Церковь отмечает день переноса мощей святителя Гурия, первого Казанского архиепископа, из монастыря в Благовещенский собор в 1630 году.
4 июля
Обретение мощей преподобного Максима Грека. Мощи святого Максима Грека были обретены в 1996 году в Троице-Сергиевой Лавре. Эти останки стали важной святыней для православной церкви.
День памяти мученика Иулиана Тарсийского. Иулиан был молодым христианином, казненным за свою веру в период правления императора Диоклетиана. Он был мученически убит за отказ отречься от Христа.
5 июля
День памяти священномученика Евсевия Самосатского. Евсевий Самосатский был епископом, который стал жертвой гонений за веру. Он твердо защищал православие и стойко переносил страдания за свою приверженность Христу.
6 июля
Память Владимирской иконы Божией Матери. Один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы в Русской церкви, эта икона стала символом избавления Москвы от золотоордынского ига в 1480 году.
Собор Владимирских святых. Праздник, посвященный святым, чьи жизни были связаны с Владимиро-Суздальской епархией. Празднование установлено в 1982 году в память о святителях региона.
День памяти мученицы Агриппины Римской. Мученица Агриппина была подвергнута пыткам и казни за верность Христу. Она стала символом стойкости и мужества в вере.
7 июля
Рождество Иоанна Предтечи. В этот день верующие отмечают один из великих праздников, посвященный рождению пророка Иоанна, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса в Иордане.
День памяти праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских. Святые Иаков и Иоанн были детьми, которые прожили короткую жизнь, но стали известными благодаря своим чудесным исцелениям после смерти.
8 июля
День памяти Благоверных князей Петра и Февронии. Этот день символизирует верность и любовь. Князь Петр и княгиня Феврония стали примером идеального христианского супружества. По преданию, они умерли в один день, в один час, и после этого их память стала символом любви и верности.
День памяти святого Артемия Веркольского. Святой Артемий, несмотря на свою раннюю смерть, стал примером праведной жизни, его мощи были найдены спустя многие годы.
9 июля
Обретение мощей преподобного Тихона Луховского. Тихон Луховский, переселившийся в Россию из Литовского княжества, стал известным святителем. Мощи святого были обретены в 1569 году в Костроме, и с тех пор они стали источником исцелений для верующих.
День памяти Тихвинской иконы Божией Матери. Тихвинская икона Божией Матери имеет долгую историю, связанная с чудесами и исцелениями. Считается, что этот образ был написан апостолом Лукой в Иерусалиме и был перенесен в Россию, где покрылся множеством чудес.
День памяти святителя Дионисия Суздальского. Суздальский архиепископ Дионисий известен своей борьбой против ересей. Его жизни посвящено множество молитв, особенно в моменты сомнений и искушений.
10 июля
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. Мощи преподобного Амвросия обрели в 1998 году, и сегодня они почивают в Введенском соборе Оптиной пустыни, становясь источником духовной силы и исцелений для верующих.
День памяти преподобного Сампсона Странноприимца. Преподобный Сампсон прославился своей заботой о больных, исцеляя их безвозмездно. Его святой образ стал примером милосердия и служения людям.
11 июля
Окончание Апостольского поста. Апостольский пост, который длится с понедельника после Троицы, завершится 11 июля. Это время, когда верующие воздерживаются от пищи, готовя себя к празднику памяти апостолов Петра и Павла.
Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. День памяти святых Кира и Иоанна, двух врачей, ставших мучениками за свою веру. Они помогали нуждающимся и стали символом бескорыстной помощи и милосердия.
День памяти Иконы Божией Матери «Троеручица». Этот праздник связан с чудесным исцелением, которое произошло с Иоанном во время иконоборчества. Богородица исцелила его, восстановив отрубленную руку, и в благодарность была украшена икона серебряной кистью.
12 июля
День памяти святых апостолов Петра и Павла. Этот праздник установлен в честь двух величайших апостолов Христовых — Петра и Павла, которые пронесли свет христианства по всему миру. Петр известен своей духовной стойкостью, а Павел — глубоким разумом и проповедями.
День памяти преподобного Паисия Святогорца. Преподобный Паисий Святогорец, известный духовный наставник и старец, почитается за свою святую жизнь и помощь многим искателям спасения.
13 июля
Собор славных и всехвальных 12 апостолов. Церковь отмечает память двенадцати апостолов, которые проповедовали слово Божие и стали основой христианской веры. Этот день напоминает о всех апостолах, следовавших за Христом.
Собор святых Биробиджанской епархии. В этом дне верующие почитают подвиг Иоанна Демидова, святого, который прожил жизнь, проповедуя в Биробиджанской епархии.
14 июля
День памяти бессребреников мучеников Космы и Дамиана. Мученики Косма и Дамиан были братьями-врачами, которые безвозмездно исцеляли людей и за свою веру стали жертвами гонений при императоре Карине.
Православные праздники в середине июля 2025
15 июля
Положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Этот день посвящен празднику в честь Положения Ризы Божией Матери во Влахернский храм в Константинополе. По преданию, Риза была обретена в Назарете, а затем перенесена во Влахернский храм, где она стала великой святыней. Это событие также считается днем основания Русской Православной митрополии в Киеве.
День памяти святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси. Святитель Фотий был митрополитом Киевским и сыграл ключевую роль в восстановлении единства Русской церкви. Он стал известен своей мудростью и поддержкой православия в России.
16 июляПеренесение мощей святителя Филиппа Колычева. Дата посвящена переносу мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, из Соловков в Успенский собор Москвы в 1952 году. Это событие напоминает о важности сохранения святых мощей и почитания их как источников благодати.
День памяти мученика Иакинфа Римского. Иакинф Римский стал мучеником за свою христианскую веру, осмелившись открыто исповедовать христианство на языческом празднестве. За это его подвергли жестоким пыткам и смерти.
День памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Князья Василий и Константин Ярославские посвятили свою жизнь восстановлению храмов и укреплению веры в Ярославле. Они погибли в битве с врагами, защищая свой город и страну.
День памяти преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских. Преподобные Иоанн и Лонгин, монахи Соловецкого монастыря, погибли во время бурь на обратном пути. Считается, что их мощи обладают даром исцеления.
День памяти преподобных Анатолиев Печерских. День памяти двух Печерских монахов, которые посвятили свою жизнь подвигу затворничества в Киево-Печерской лавре, вели строгую монашескую жизнь и отошли ко Господу в глубокие годы.
17 июля
День памяти страстотерпцев императора Николая II и его семьи. День памяти царской семьи, убитой в 1918 году. Николай II, его супруга и дети были канонизированы в 2000 году как святые страстотерпцы.
День памяти преподобного Андрея Рублева. Андрей Рублев — великий иконописец, автор знаменитой иконы Пресвятой Троицы. Его работы стали важным вкладом в развитие русской иконописи и богословия.
День памяти благоверного князя Андрея Боголюбского. Князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, был одним из величайших правителей Владимиро-Суздальского княжества, укрепившим христианство на Руси. Он был убит в своем замке в 1174 году.
День памяти святителя Андрея Критского. Святитель Андрей Критский был архиепископом Критским и известен своими богословскими произведениями, которые использовались в церковном богослужении.
Обретение мощей преподобного Евфимия Суздальского. Мощи преподобного Евфимия Суздальского были обретены в 1507 году. С тех пор они стали местом паломничества и исцелений для многих верующих.
18 июля
Обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского. День, когда были обретены мощи преподобного Сергия Радонежского в 1422 году. Мощи святого находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
День памяти преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. В этот день православные почитают память великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, которых убили большевики в 1918 году. Они стали символами мужества и веры.
19 июля
Собор Радонежских святых. Церковь вспоминает всех святых Радонежской земли. Этот праздник был установлен в 1981 году и отмечается на следующий день после праздника преподобного Сергия Радонежского.
День памяти преподобных Сисоя Великого и Сисоя Печерского. Сисой Великий и Сисой Печерский были выдающимися монахами, обладавшими дарами исцеления и прозорливости. Они стали примером подвижничества и святости.
Православные праздники в конце месяца
20 июля
День памяти преподобной Евфросинии Московской. Евфросиния Московская, супруга князя Димитрия Донского, известна как защитница православной веры и основательница нескольких храмов в Москве. Ее жизнь стала примером духовного служения и заботы о церкви.
День памяти мученицы Кириакии Никомидийской. Кириакия Никомидийская подверглась жестоким страданиям за свою веру. Согласно преданию, Христос спас ее, даровав мирную смерть, что делает ее примером стойкости и верности в иссечении мучений.
21 июля
Явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Явление Казанской иконы Божией Матери в 1579 году стало знаковым событием в истории православия. В память об этом событии построили храм, а сама икона стала одной из самых почитаемых в Русской церкви.
День памяти великомученика Прокопия. Великомученик Прокопий из Кесарии стал жертвой жестоких пыток за веру в Христа. Его стойкость и верность Христу стали примером для многих поколений.
День памяти праведного Прокопия, Устюжского чудотворца. Святой Прокопий, живший в Великом Устюге, получил дар предсказания. Он оставил после себя множество чудес и исцелений. Праздник установлен в 1547 году.
22 июля
День памяти священномученика Панкратия Тавроменийского. Панкратий, епископ Тавроменийский, принял мученическую смерть от язычников, исповедуя веру в Христа. Его мученический подвиг стал примером мужества.
23 июля
Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Риза Господа была разделена в момент распятия, но ее сохранили. В 1625 году персидский шах передал Ризу российскому царю Михаилу, а этот день стал отмечаться как праздник в честь Ризы.
День памяти 45 мучеников в Никополе Армянском. Этот день посвящен памяти 45 мучеников, которые пострадали за свою веру в период правления императора Ликиния. Их мученический подвиг стал свидетельством силы веры.
День памяти преподобного Антония Киево-Печерского. Антоний Печерский, основатель Киево-Печерского монастыря, считается одним из основоположников русского монашества. Он стал известен своей духовной силой и даром исцелений.
День памяти преподобного Силуана Печерского. Преподобный Силуан Печерский был известен своими чудесами и подвигами в Киево-Печерской лавре, а также даром исцелять больных. Его мощи покоятся в Феодосиевых пещерах.
24 июля
День памяти равноапостольной княгини Ольги. Княгиня Ольга, супруга великого князя Игоря, считается одной из первых просветительниц Руси. Благодаря ее усилиям на Руси построили много храмов, а сама она вошла в лик святых в 1547 году.
Воспоминание чуда святой Евфимии Всехвальной. Этот день посвящен чудесному явлению святой Евфимии. В 451 году на Халкидонском соборе произошло чудо, когда святой Евфимии вручили свиток православной веры, который она якобы передала патриарху, что стало символом победы православия.
25 июля
День памяти иконы Божией Матери «Троеручица». В этот день православные дважды отмечают память чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица», которая была написана после исцеления Иоанна, чудесным образом восстановившего свою руку.
День памяти мучеников Прокла и Илария. Прокл и Иларий пострадали за свою веру в Христа в период правления императора Траяна. Их мученический подвиг стал символом верности христианской вере.
День памяти преподобного Михаила Малеина. Преподобный Михаил Малеин был основателем монастырей на Киминской горе и обладал даром исцеления, став примером благочестия и милосердия для своих последователей.
День памяти мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского. Феодор и его сын Иоанн погибли, защищая православие еще до Крещения Руси. Их мученическая смерть стала символом преданности вере.
День памяти преподобномученика Симона Воломского. Преподобный Симон Воломский основал монастырь и подвергся мучениям за отказ отречься от Христа. Его жертва стала важной вехой в истории православного монашества.
26 июля
Собор Архангела Гавриила. Этот день посвящен Архангелу Гавриилу, который был вестником благой вести о рождении Спасителя. Праздник Архангела Гавриила отмечается дважды в году: 8 апреля и 26 июля.
Празднование собора Литовских святых. День, посвященный литовским мученикам, в том числе Антонию, Евстафию и Иоанну, установлен в 2019 году. Этот день почитает святых, которые внесли вклад в укрепление христианства в Литве.
27 июля
День памяти святых отцов шести Вселенских соборов. Этот праздник был установлен в честь признания христианства официальной религией Римской империи, а также для почитания святых отцов, участвовавших в соборах.
День памяти апостола от 70-ти Акилы. Акила был учеником апостола Павла и активно проповедовал христианство, обратив множество людей к вере.
День памяти преподобного Стефана Махрищского. Преподобный Стефан основал монастырь в Махрище, но позже ушел в Вологду из-за недовольства соседей. Его преданность Богу и духовному служению стали примером для многих.
День памяти преподобного Никодима Святогорца. Святой Никодим посвятил свою жизнь духовному литературному труду и толкованию канонов православной церкви.
28 июля
День памяти равноапостольного великого князя Владимира Красное Солнышко. Князь Владимир, креститель Руси, прославлен как равноапостольный за свою роль в принятии христианства на Руси. Он стал символом добродетели и твердых основ христианской веры.
День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты. Мать Иулитта и ее сын Кирик стали мучениками за отказ поклоняться языческим богам, проявив стойкость и верность Христу в эпоху гонений.
Собор Киевских святых. Праздник установлен в 2011 году и отмечается в день памяти князя Владимира. Он посвящен всем святым, прославившим Киевскую землю.
29 июля
День памяти священномученика Афиногена Пидахфойского и десяти учеников его (Финогенов день). В этот день поминают священномученика Афиногена и десяти его учеников, которые были подвергнуты пыткам за веру в Христа в Севастии.
День памяти преподобного Иоанна Многострадального. Преподобный Иоанн Киево-Печерский провел более 30 лет в затворе, живя по строгим обетам. Он стал примером для монашествующих и верующих, посвятив свою жизнь молитве и посту.
30 июля
День памяти великомученицы Марины Антиохийской. Святая Марина была подвергнута жестокой расправе за свою веру в Христа во времена императора Диоклетиана. Ее мученичество стало ярким примером стойкости в вере.
День памяти преподобного Иринарха Соловецкого. Иринарх был игуменом Соловецкого монастыря и стал известен своими благочестивыми поступками. За его время монастырь процветал, и многие верующие приходили к нему за духовным советом.
31 июля
День памяти преподобного Иоанна Многострадального. Этот день посвящен иноку Иоанну, который провел более 30 лет в строгом затворе, и стал примером духовной стойкости и преданности Богу.
День памяти преподобного Памвы Печерского. Преподобный Памва был иеромонахом Киево-Печерской лавры. Его жизнь была примером стойкости и преданности в период плену у золотоордынцев.
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