Магазины «у дома» в Челябинске будут завлекать покупателей запахом кофе

Челябинским магазинам стрит-ритейла при конкуренции с платформами онлайн-торговли придется нестандартно завлекать покупателей витринами, но и воздействием на их обоняние. Как URA.RU сообщили маркетологи, такой способ обратить на себя внимание может сработать за счет редкого пока использования.
«Все больше покупателей уходит в онлайн, поэтому торговый бизнес будет вынужден меняться. Стрит-ритейл имеет шансы выжить, если расположен на первых этажах в крупных жилых комплексах с высокой плотностью населения. Одним из путей борьбы за клиента является аромамаркетинг», — резюмировал URA.RU гендиректор «ДАН недвижимость» Валентин Корытный.
Директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ Юнер Капкаев высоко оценил возможности аромамаркетинга в Челябинске. Собеседник URA.RU отметил, что интерес к инструменту не нов, однако до сих пор его возможности в полную силу в регионе не использованы. При этом накопился широкий выбор. Запахи могут привлекать внимание к продовольствию (ароматы свежей выпечки, огурца или арбуза), женской одежде (цитрус, мята и ваниль), мужской одежде (кожа, древесно-цитрусовые запахи), мебели (капучино, дыня, аромат домашнего печенья), книгам (мандарин, шоколад, сандаловое дерево) и другим товарам.
«Покупатели свои решения принимают на эмоциональном уровне. Только потом подводят к ним рациональные аргументы. На биохимические процессы головного мозга могут воздействовать ароматы, музыка, внешний облик магазина. Кто ими занимается, сможет при ценовой конкуренции эффективней противостоять онлайн-магазинам», — отметил URA.RU гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
Капкаев добавил, что аромамаркетинг вырос до семейства различных методов. В этом направлении специалисты стали выделять аромаклининг с его нейтрализацией неприятных запахов, аромадизайн, аромабрендинг и даже аромасувениры. Причем, методику стали использовать кроме торговых предприятий отели, салоны красоты, кафе и рестораны.
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