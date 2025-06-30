Жога сказал трем уральским губернаторам лучше готовиться к зиме

В трех областях УрФО необходимо усилить подготовку к отопительному сезону

30 июня 2025 в 15:38 Размер текста - 17 +

Артем Жога провел встречу с главами субъектов УрФО Фото: пресс-служба полпредства УрФО Уральский полпред Артем Жога поручил усилить подготовку к отопительному сезону в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Сегодня он провел совет с главами субъектов, посвященный итогам отопительного сезона и подготовке к новому. «Статистика происшествий показала положительную динамику: количество нештатных ситуаций по сравнению с предыдущим сезоном оказалось ниже на треть, аварий — почти вполовину. В этом заслуга коммунальщиков и достаточно мягкой зимы… Также обсуждали получение муниципальными образованиями паспортов готовности к предстоящему отопительному сезону. Стоит усилить работу в ряде территорий Челябинской, Свердловской и Курганской областей», — написал Жога у себя в telegram-канале. Также он добавил, что активно идет работа по замене ветхих сетей, однако объем износа еще большой. Чтобы обновлять их, необходимо задействовать по максимуму механизмы инфраструктурного меню, которые дает правительство. «Подготовку к новому отопительному сезону держим на контроле: чем тщательнее подготовка, тем ниже риски происшествий», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский полпред Артем Жога поручил усилить подготовку к отопительному сезону в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Сегодня он провел совет с главами субъектов, посвященный итогам отопительного сезона и подготовке к новому. «Статистика происшествий показала положительную динамику: количество нештатных ситуаций по сравнению с предыдущим сезоном оказалось ниже на треть, аварий — почти вполовину. В этом заслуга коммунальщиков и достаточно мягкой зимы… Также обсуждали получение муниципальными образованиями паспортов готовности к предстоящему отопительному сезону. Стоит усилить работу в ряде территорий Челябинской, Свердловской и Курганской областей», — написал Жога у себя в telegram-канале. Также он добавил, что активно идет работа по замене ветхих сетей, однако объем износа еще большой. Чтобы обновлять их, необходимо задействовать по максимуму механизмы инфраструктурного меню, которые дает правительство. «Подготовку к новому отопительному сезону держим на контроле: чем тщательнее подготовка, тем ниже риски происшествий», — добавил он.