Жога сказал трем уральским губернаторам лучше готовиться к зиме

Уральский полпред Артем Жога поручил усилить подготовку к отопительному сезону в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Сегодня он провел совет с главами субъектов, посвященный итогам отопительного сезона и подготовке к новому.
«Статистика происшествий показала положительную динамику: количество нештатных ситуаций по сравнению с предыдущим сезоном оказалось ниже на треть, аварий — почти вполовину. В этом заслуга коммунальщиков и достаточно мягкой зимы… Также обсуждали получение муниципальными образованиями паспортов готовности к предстоящему отопительному сезону. Стоит усилить работу в ряде территорий Челябинской, Свердловской и Курганской областей», — написал Жога у себя в telegram-канале.
Также он добавил, что активно идет работа по замене ветхих сетей, однако объем износа еще большой. Чтобы обновлять их, необходимо задействовать по максимуму механизмы инфраструктурного меню, которые дает правительство. «Подготовку к новому отопительному сезону держим на контроле: чем тщательнее подготовка, тем ниже риски происшествий», — добавил он.
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