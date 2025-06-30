Под Тюменью водители попали в огромную пробку. Скрин

Пробка свыше двух километров образовалась на Московском тракте в Тюмени
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Водители встали в пробку на Московском тракте (архивное фото)
Водители встали в пробку на Московском тракте (архивное фото) Фото:

Пробка в 2,3 километра образовалась на Московском тракте в Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис».

«Тюмень, Московский тракт. Пробка в 2,3 километра со стороны города в направлении поселка Московский», — указано на карте 2GIS.

Еще один затор образовался на этом же тракте по полосе ведущей в сторону Тюмени. Там пробка поменьше — чуть больше километра.

Затор образовался на Московском тракте, в обе стороны
Затор образовался на Московском тракте, в обе стороны
Фото:

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Пробка в 2,3 километра образовалась на Московском тракте в Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». «Тюмень, Московский тракт. Пробка в 2,3 километра со стороны города в направлении поселка Московский», — указано на карте 2GIS. Еще один затор образовался на этом же тракте по полосе ведущей в сторону Тюмени. Там пробка поменьше — чуть больше километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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