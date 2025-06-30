Водители встали в пробку на Московском тракте (архивное фото)
Пробка в 2,3 километра образовалась на Московском тракте в Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис».
«Тюмень, Московский тракт. Пробка в 2,3 километра со стороны города в направлении поселка Московский», — указано на карте 2GIS.
Еще один затор образовался на этом же тракте по полосе ведущей в сторону Тюмени. Там пробка поменьше — чуть больше километра.
Затор образовался на Московском тракте, в обе стороны
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!