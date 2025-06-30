Сотрудники посольства РФ в Баку выехали к офису Sputnik, где идут обыски

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Силовики пришли с обысками в офис агентства «Sputnik-Азербайджан»
Силовики пришли с обысками в офис агентства «Sputnik-Азербайджан» Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Сотрудники российского посольства в Азербайджане выехали к офису агентства Sputnik в Баку, где проходят следственные мероприятия. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян.

«По моей информации, сотрудники нашего Посольства в Баку уже выехали к офису нашего Спутника, где сейчас проходит 'спецоперация'», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, сотрудники не выходят на связь.

Главред добавила, что среди сотрудников офиса в Баку есть граждане России. Но они также лишены доступа к телефону. 

Ранее сообщалось, что в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» проводятся следственные действия. Данную информацию распространило азербайджанское издание Report. Официальные источники пока не раскрывают, в рамках какого расследования действуют правоохранительные органы и какие конкретно мероприятия ими осуществляются, передает телеканал 360.ru.

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Сотрудники российского посольства в Азербайджане выехали к офису агентства Sputnik в Баку, где проходят следственные мероприятия. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян. «По моей информации, сотрудники нашего Посольства в Баку уже выехали к офису нашего Спутника, где сейчас проходит 'спецоперация'», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, сотрудники не выходят на связь. Главред добавила, что среди сотрудников офиса в Баку есть граждане России. Но они также лишены доступа к телефону.  Ранее сообщалось, что в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» проводятся следственные действия. Данную информацию распространило азербайджанское издание Report. Официальные источники пока не раскрывают, в рамках какого расследования действуют правоохранительные органы и какие конкретно мероприятия ими осуществляются, передает телеканал 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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