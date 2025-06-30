Сотрудники посольства РФ в Баку выехали к офису Sputnik, где идут обыски

Сотрудники российского посольства в Азербайджане выехали к офису агентства Sputnik в Баку, где проходят следственные мероприятия. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян.
«По моей информации, сотрудники нашего Посольства в Баку уже выехали к офису нашего Спутника, где сейчас проходит 'спецоперация'», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, сотрудники не выходят на связь.
Главред добавила, что среди сотрудников офиса в Баку есть граждане России. Но они также лишены доступа к телефону.
Ранее сообщалось, что в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» проводятся следственные действия. Данную информацию распространило азербайджанское издание Report. Официальные источники пока не раскрывают, в рамках какого расследования действуют правоохранительные органы и какие конкретно мероприятия ими осуществляются, передает телеканал 360.ru.
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