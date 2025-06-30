ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области, есть пострадавшие

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ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Украинский беспилотник влетел в автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

Вот так выглядит поврежденный автомобиль после атаки ВСУ
Вот так выглядит поврежденный автомобиль после атаки ВСУ
Фото:

«В результате атаки дрона на автомобиль ранены две женщины. Пострадавшие с минно-взрывными травмами и баротравмами самостоятельно обратились в больницу», — написал Гладков в своем telegram-канале. Отмечается, что для дополнительного лечения пострадавшие были направлены в больницу в Белгороде. 

Ранее ВСУ атаковали социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В результате удара был пробит потолок, а также стена. Шебекино также подверглось удару дронам. 

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Украинский беспилотник влетел в автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.  «В результате атаки дрона на автомобиль ранены две женщины. Пострадавшие с минно-взрывными травмами и баротравмами самостоятельно обратились в больницу», — написал Гладков в своем telegram-канале. Отмечается, что для дополнительного лечения пострадавшие были направлены в больницу в Белгороде.  Ранее ВСУ атаковали социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В результате удара был пробит потолок, а также стена. Шебекино также подверглось удару дронам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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