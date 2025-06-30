ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области, есть пострадавшие

Украинский беспилотник влетел в автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате атаки дрона на автомобиль ранены две женщины. Пострадавшие с минно-взрывными травмами и баротравмами самостоятельно обратились в больницу», — написал Гладков в своем telegram-канале. Отмечается, что для дополнительного лечения пострадавшие были направлены в больницу в Белгороде.
Ранее ВСУ атаковали социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В результате удара был пробит потолок, а также стена. Шебекино также подверглось удару дронам.
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