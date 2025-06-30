Суд обратил в доход России турецкую недвижимость

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства зарубежную недвижимость, принадлежавшую бывшей заместительнице начальника военного санатория Минобороны в Крыму Елене Шараповой. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
«Суд рассмотрел иск и обратил в доход РФ квартиру, участок земли и место в закрытом паркинге, находящиеся в Анталье. Также с ответчиков взыскана госпошлина в размере 6 тысяч рублей», — сообщила Лебедева в своем telegram-канале. Недвижимость принадлежала Елене Шараповой, ранее занимавшей должность в санатории Минобороны в Саках, и ее сыну Андрею Долгополову.
По данным прокуратуры, имущество было куплено на средства, происхождение которых не подтверждено официальными доходами. Военная прокуратура Черноморского флота подала иск в суд в конце 2024 года. Тогда сообщалось, что арестованная недвижимость оценивается в 18,5 миллиона рублей.
Следствие установило, что с 2020 по 2023 год Шарапова указывала неполные или недостоверные сведения о своих доходах, расходах и собственности, чтобы скрыть факт владения жильем в Турции. Ее сын также ранее работал в том же военном санатории. Суд рассматривал дело по месту регистрации ответчиков.
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