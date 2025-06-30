В Челябинске построят шесть гостиниц для студентов

ВЭБ.РФ направил первые средства в объеме 1,7 млрд рублей на создание кампуса в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«ВЭБ.РФ открыл финансирование проекту кампуса в Челябинске. Проект предусматривает создание межуниверситетского кампуса мирового уровня общей площадью 123 тысячи квадратных метров, предназначенной для студентов, аспирантов и преподавателей семи вузов региона», — сообщили в пресс-службе.
В прошлом году завершено строительство и заселение двух студенческих гостиниц в рамках первого этапа. Сейчас производятся работы по второму и третьему этапам. Они предусматривают строительство шести гостиничных комплексов, учебно-научный комплекс и модульный конференц-зал. Ввод в эксплуатацию шести гостиниц планируется к сентябрю следующего года, а учебно-научный комплекс и комплекс с конференц-залами будет запущен в 2027 году.
На Петербургском экономическом форуме-2025 между ВЭБ.РФ, минобрнауки региона и ООО «Челябинская концессионная компания» было подписано соглашение по проекту строительства кампуса. Всего ВЭБ.РФ предоставит на строительство 18 млрд рублей. Гендиректор Челябинской концессионной компании Алексей Шулепов выразил уверенность, что теперь, когда определены источники финансирования и получен первый кредитный транш, строительство всех объектов будет реализовано точно в срок.
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