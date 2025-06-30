ВСУ начали строительство оборонительных сооружений в районе Чернобыльской атомной электростанции, включая противотанковые заграждения. Об этом сообщил журналист испанского издания Mundo Альберто Рохас.
«Украина уже давно завозит сюда песок, мешки с землей, надолбы „зубы дракона“ и другие компоненты пассивной обороны. Киевское правительство привезло строительные материалы, чистые от радиации, из других областей страны для возведения всех этих укреплений», — заявил Рохас, его слова приводит издание. Журналист отметил, что во время посещения объекта ему запретили фотографировать военные позиции и указывать конкретные укрепления, созданные за последние месяцы.
По словам Рохаса, в районе Чернобыльской АЭС регулярно курсируют бронеавтомобили ВСУ, что свидетельствует о повышенной военной активности. По его наблюдениям, зона отчуждения, ранее известная как территория с ограниченным доступом из-за радиационного загрязнения, теперь превращается в стратегически важный укрепленный район.
С момента катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции прошло 39 лет. 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего в атмосферу было выброшено порядка 190 тонн радиоактивных веществ. Радиоактивному загрязнению подверглись свыше 200 тысяч квадратных километров, а образовавшееся облако распространилось не только по территории РСФСР, Белорусской и Украинской ССР, но и затронуло ряд европейских государств.
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