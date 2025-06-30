В Перми резко взлетели цены на двухкомнатные квартиры

В Перми с января 2025 года по июнь 2025 года выросли цены на квартиры в новостройках. Больше всего подорожали двухкомнатные. Прирост составил 7,1%, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Объектив.рф».
«Средний бюджет двухкомнатной квартиры в Перми составляет 9,63 млн рублей. Это на 7,1% больше, чем в январе 2025 года. Тогда такие квартиры стоили 8,99 млн рублей», — сообщили аналитики.
Уточняется, что «трешки» за полгода подорожали на 5,8% до 12,7 млн рулей, «однушки» — на 2,7% до 6,66 млн рублей, студии — на 2,3% до 4,84 млн рублей. По словам главы экспертного центра «Объектив.рф» Ксении Чернецкой, средняя стоимость квадратного метра в новостройках растет во всех городах присутствия сервиса. На формирование цены влияют условия покупки, коммерческие и банковские субсидии.
Ранее URA.RU рассказало, сколько нужно средних пермских зарплат для покупки однокомнатной квартиры. Горожанам придется копить около пяти лет.
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