В Перми резко взлетели цены на двухкомнатные квартиры

В Перми двухкомнатные квартиры подорожали на 7,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем «двушку» продают почти за 10 млн рублей
В среднем «двушку» продают почти за 10 млн рублей Фото:

В Перми с января 2025 года по июнь 2025 года выросли цены на квартиры в новостройках. Больше всего подорожали двухкомнатные. Прирост составил 7,1%, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Объектив.рф».

«Средний бюджет двухкомнатной квартиры в Перми составляет 9,63 млн рублей. Это на 7,1% больше, чем в январе 2025 года. Тогда такие квартиры стоили 8,99 млн рублей», — сообщили аналитики.

Уточняется, что «трешки» за полгода подорожали на 5,8% до 12,7 млн рулей, «однушки» — на 2,7% до 6,66 млн рублей, студии — на 2,3% до 4,84 млн рублей. По словам главы экспертного центра «Объектив.рф» Ксении Чернецкой, средняя стоимость квадратного метра в новостройках растет во всех городах присутствия сервиса. На формирование цены влияют условия покупки, коммерческие и банковские субсидии. 

Ранее URA.RU рассказало, сколько нужно средних пермских зарплат для покупки однокомнатной квартиры. Горожанам придется копить около пяти лет.

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В Перми с января 2025 года по июнь 2025 года выросли цены на квартиры в новостройках. Больше всего подорожали двухкомнатные. Прирост составил 7,1%, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Объектив.рф». «Средний бюджет двухкомнатной квартиры в Перми составляет 9,63 млн рублей. Это на 7,1% больше, чем в январе 2025 года. Тогда такие квартиры стоили 8,99 млн рублей», — сообщили аналитики. Уточняется, что «трешки» за полгода подорожали на 5,8% до 12,7 млн рулей, «однушки» — на 2,7% до 6,66 млн рублей, студии — на 2,3% до 4,84 млн рублей. По словам главы экспертного центра «Объектив.рф» Ксении Чернецкой, средняя стоимость квадратного метра в новостройках растет во всех городах присутствия сервиса. На формирование цены влияют условия покупки, коммерческие и банковские субсидии.  Ранее URA.RU рассказало, сколько нужно средних пермских зарплат для покупки однокомнатной квартиры. Горожанам придется копить около пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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