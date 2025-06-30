Михаил Боярский ответил, появится ли на сцене Ленсовета после госпитализации

Актер Михаил Боярский выписан из больницы после своей экстренной госпитализации. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. Однако в беседе с агенством актер был максимально лаконичен. По голосу слышно, что Михаилу Сергеевичу непросто говорить. Артист ответил, появится ли он на сцене театра Ленсовета, где он заявлен в спектакле «В этом милом старом доме», запланированном на 2 июля.
«Нет, меня не будет», — пояснил актер.
Народный артист РСФСР был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге 26 июня. Артист попал в отделение сосудистой кардиологии. Предположительно, у него проблемы с сердцем. На наш вопрос с соответствующим вопросом о состоянии супруга жена Боярского Лариса Луппиан бросила трубку.
Михаил Боярский в апреле этого года также попадал в больницу. Тогда он упал со сцены и был госпитализирован с переломом ребра и ушибом легкого.
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