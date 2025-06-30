В выборах в челябинское ЗСО примут участие семь партий

30 июня 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

Выдвижение кандидатов завершится 1 июля URA.RU, Алексей Самаев В выборах в заксобрание Челябинской области примут участие семь партий. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «Сегодня истек срок подачи региональными отделениями партий уведомлений о проведении конференций по выдвижению кандидатов в ЗСО. Таким образом, число партий, выдвинувших списки кандидатов на предстоящих выборах, ограничилось семью», — сообщили в избиркоме. Конференции по выдвижению кандидатов в депутаты заксобрания провели региональные отделения ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», Партии пенсионеров, «Яблока», «Новых людей» и «Единой России». В действующем созыве заксобрания есть представители пяти из них — всех, кроме «Яблока» и «Новых людей». Также есть один представитель «Зеленой альтернативы», которая в этот раз не стала выдвигать кандидатов в ЗСО. Этап выдвижения кандидатов завершится 1 июля в 18:00 часов. Затем будет проходить процедура их регистрации. Регистрацию могут не пройти кандидаты с судимостью или серьезными нарушениями в документах, а также представители непарламентских партий и самовыдвиженцы, не сумевшие собрать нужное количество достоверных подписей в свою поддержку. Сами выборы пройдут с 12 по 14 сентября. По их итогам определятся 60 будущих обладателей мандатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В выборах в заксобрание Челябинской области примут участие семь партий. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «Сегодня истек срок подачи региональными отделениями партий уведомлений о проведении конференций по выдвижению кандидатов в ЗСО. Таким образом, число партий, выдвинувших списки кандидатов на предстоящих выборах, ограничилось семью», — сообщили в избиркоме. Конференции по выдвижению кандидатов в депутаты заксобрания провели региональные отделения ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», Партии пенсионеров, «Яблока», «Новых людей» и «Единой России». В действующем созыве заксобрания есть представители пяти из них — всех, кроме «Яблока» и «Новых людей». Также есть один представитель «Зеленой альтернативы», которая в этот раз не стала выдвигать кандидатов в ЗСО. Этап выдвижения кандидатов завершится 1 июля в 18:00 часов. Затем будет проходить процедура их регистрации. Регистрацию могут не пройти кандидаты с судимостью или серьезными нарушениями в документах, а также представители непарламентских партий и самовыдвиженцы, не сумевшие собрать нужное количество достоверных подписей в свою поддержку. Сами выборы пройдут с 12 по 14 сентября. По их итогам определятся 60 будущих обладателей мандатов.