В выборах в челябинское ЗСО примут участие семь партий

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Выдвижение кандидатов завершится 1 июля
Выдвижение кандидатов завершится 1 июля

В выборах в заксобрание Челябинской области примут участие семь партий. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«Сегодня истек срок подачи региональными отделениями партий уведомлений о проведении конференций по выдвижению кандидатов в ЗСО. Таким образом, число партий, выдвинувших списки кандидатов на предстоящих выборах, ограничилось семью», — сообщили в избиркоме.

Конференции по выдвижению кандидатов в депутаты заксобрания провели региональные отделения ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», Партии пенсионеров, «Яблока», «Новых людей» и «Единой России». В действующем созыве заксобрания есть представители пяти из них — всех, кроме «Яблока» и «Новых людей». Также есть один представитель «Зеленой альтернативы», которая в этот раз не стала выдвигать кандидатов в ЗСО.

Этап выдвижения кандидатов завершится 1 июля в 18:00 часов. Затем будет проходить процедура их регистрации. Регистрацию могут не пройти кандидаты с судимостью или серьезными нарушениями в документах, а также представители непарламентских партий и самовыдвиженцы, не сумевшие собрать нужное количество достоверных подписей в свою поддержку.

Сами выборы пройдут с 12 по 14 сентября. По их итогам определятся 60 будущих обладателей мандатов.

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В выборах в заксобрание Челябинской области примут участие семь партий. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «Сегодня истек срок подачи региональными отделениями партий уведомлений о проведении конференций по выдвижению кандидатов в ЗСО. Таким образом, число партий, выдвинувших списки кандидатов на предстоящих выборах, ограничилось семью», — сообщили в избиркоме. Конференции по выдвижению кандидатов в депутаты заксобрания провели региональные отделения ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», Партии пенсионеров, «Яблока», «Новых людей» и «Единой России». В действующем созыве заксобрания есть представители пяти из них — всех, кроме «Яблока» и «Новых людей». Также есть один представитель «Зеленой альтернативы», которая в этот раз не стала выдвигать кандидатов в ЗСО. Этап выдвижения кандидатов завершится 1 июля в 18:00 часов. Затем будет проходить процедура их регистрации. Регистрацию могут не пройти кандидаты с судимостью или серьезными нарушениями в документах, а также представители непарламентских партий и самовыдвиженцы, не сумевшие собрать нужное количество достоверных подписей в свою поддержку. Сами выборы пройдут с 12 по 14 сентября. По их итогам определятся 60 будущих обладателей мандатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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