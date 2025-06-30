В Перми на фестивале «Город встреч» выступит популярная рок-группа «Сироткин»

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Коллектив исполняет инди-рок
Коллектив исполняет инди-рок Фото:

Группа «Сироткин» выступит в Перми на фестивале «Ведем себя культурно». Проект реализуется в рамках масштабного летнего мероприятия «Город встреч».

«26 и 27 июля городская эспланада станет местом проведения фестиваля „Город встреч“, который объединит элементы экстрима и творческие инициативы. Программа мероприятия предусматривает интеграцию спортивных шоу с музыкальными и поэтическими номерами. Центральным событием фестиваля станет концерт инди-рок коллектива „Сироткин“», — сообщает портал «В курсе.ру». 

В течение двух дней гости фестиваля смогут познакомиться с оригинальным сочетанием экстремальных спортивных дисциплин и разнообразных форм искусства. Ранее URA.RU сообщало о том, что певица Ева Польна открыла фестиваль «Город встреч» в Перми. Он прошел в субботу, 28 июня, в рамках празднования Дня молодежи. В ходе выступления артистка поблагодарила жителей города за теплый прием и пожелала им счастья.

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Группа «Сироткин» выступит в Перми на фестивале «Ведем себя культурно». Проект реализуется в рамках масштабного летнего мероприятия «Город встреч». «26 и 27 июля городская эспланада станет местом проведения фестиваля „Город встреч“, который объединит элементы экстрима и творческие инициативы. Программа мероприятия предусматривает интеграцию спортивных шоу с музыкальными и поэтическими номерами. Центральным событием фестиваля станет концерт инди-рок коллектива „Сироткин“», — сообщает портал «В курсе.ру».  В течение двух дней гости фестиваля смогут познакомиться с оригинальным сочетанием экстремальных спортивных дисциплин и разнообразных форм искусства. Ранее URA.RU сообщало о том, что певица Ева Польна открыла фестиваль «Город встреч» в Перми. Он прошел в субботу, 28 июня, в рамках празднования Дня молодежи. В ходе выступления артистка поблагодарила жителей города за теплый прием и пожелала им счастья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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