Металлурги Аши оставили акционеров без дивидендов

Ашинский метзавод (Челябинская область) оставит акционеров без дивидендов. Совет директоров рекомендовал им отказаться от получения выплат.
«Утвердить рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО „Ашинский метзавод“ по результатам 2024 года. За исключением выплаченных акционерам дивидендов по результатам первого полугодия, по итогам 2024 года сумма выплачиваемых дивидендов составит 0 рублей 00 копеек», — отмечено в протоколе, которым располагает URA.RU.
В документе отмечено, что за первое полугодие акционеры получили 1,112 млрд рублей дивидендов. Выплата была единственной за последние 20 лет. Совет директоров рекомендовал часть чистой прибыли вернуть бизнесу. Деньги в сумме 12,827 млрд рублей предложено потратить на пополнение оборотных средств.
На том же заседании топ-менеджмент принял другие решения. В новый состав совета директоров предложено включить девять человек. Все являются гражданами РФ.
Акции ашинцев сконцентрировались в руках мажоритарного акционера «Урал-ВК». До 17 марта москвичи владели 84,21% ценных бумаг. Затем доля возросла, поскольку акции были выкуплены у миноритариев.
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