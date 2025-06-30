Стоит ли откладывать поездку в Турцию из-за сильных пожаров

АТОР: лесные пожары в Турции не угрожают безопасности российских туристов
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Туроператоры не видят опасности для россиян из-за пожаров в Турции
Туроператоры не видят опасности для россиян из-за пожаров в Турции Фото:

Лесные пожары, охватившие несколько провинций Турции, не представляют угрозы для туристов, отдыхающих в популярных курортных зонах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным организации, основные очаги возгораний находятся вдали от мест проживания туристов, что позволяет продолжать отдых в безопасности.

«По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы находятся в безопасности. Аннуляции ранее забронированных туров — на стандартном для сезона уровне», — говорится в  сообщении, опубликованном на официальном сайте. Туроператоры поддерживают постоянную связь с принимающей стороной и российским посольством в Анкаре, чтобы оперативно реагировать на изменения ситуации.

Пожары затронули провинции Айдын, Анталья, Балыкесир, Биледжик, Болу, Измир, Маниса, Мерсин, Сакарья и Чанаккале, но в основном они локализованы в лесных и сельскохозяйственных районах. По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы, с начала лета в стране зафиксировано 569 лесных пожаров и 890 иных возгораний, из которых 77, включая девять крупных, были активны на 29 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в результате крупных лесных пожаров, разразившихся в провинциях Измир, Биледжик и Хатай, были эвакуированы более 50 тысяч человек. Стихийное бедствие, спровоцированное высокой температурой воздуха и порывистым ветром, стало причиной временного приостановления работы аэропорта Измира, а также разрушения жилых домов в ряде населенных пунктов. 

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Лесные пожары, охватившие несколько провинций Турции, не представляют угрозы для туристов, отдыхающих в популярных курортных зонах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным организации, основные очаги возгораний находятся вдали от мест проживания туристов, что позволяет продолжать отдых в безопасности. «По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы находятся в безопасности. Аннуляции ранее забронированных туров — на стандартном для сезона уровне», — говорится в  сообщении, опубликованном на официальном сайте. Туроператоры поддерживают постоянную связь с принимающей стороной и российским посольством в Анкаре, чтобы оперативно реагировать на изменения ситуации. Пожары затронули провинции Айдын, Анталья, Балыкесир, Биледжик, Болу, Измир, Маниса, Мерсин, Сакарья и Чанаккале, но в основном они локализованы в лесных и сельскохозяйственных районах. По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы, с начала лета в стране зафиксировано 569 лесных пожаров и 890 иных возгораний, из которых 77, включая девять крупных, были активны на 29 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что в результате крупных лесных пожаров, разразившихся в провинциях Измир, Биледжик и Хатай, были эвакуированы более 50 тысяч человек. Стихийное бедствие, спровоцированное высокой температурой воздуха и порывистым ветром, стало причиной временного приостановления работы аэропорта Измира, а также разрушения жилых домов в ряде населенных пунктов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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