Десятки азербайджанцев штурмуют суд в Екатеринбурге: причина

Группа поддержки пришла в суд к азербайджанскому клану в Екатеринбурге

Выходцы из Азербайджана пришли поддержать своих соотечественников в суде Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

К Ленинскому райсуду Екатеринбурга прибыли десятки уроженцев Азербайджана: члены диаспоры и юристы. Они пришли поддержать соотечественников, которых обвиняют в убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах, передает корреспондент URA.RU.

«Есть тут и группа поддержки. Человек 20-30 вместе с дипломатами. Также прибыл глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлински. Вероятно, будут еще подходить граждане», — сказал журналист.

Силовики массово задерживали уроженцев Азербайджана 27 июня. Среди них искали лиц, причастных к преступлениям прошлых лет. Известно, что двое из подозреваемых скончались. Меру пресечения уже избрали троим братьям Сафаровым — Аязу, Акифу и Мазахиру. Они — владельцы скандального кафе «Каспий», где якобы часто устраивали посиделки криминальные авторитеты. МИД Азербайджана негативно высказался о задержаниях, в стране отменились концерт нескольких российских звезд. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

Обстановка возле суда напряженная Фото: Илья Московец © URA.RU

Внутри и снаружи дежурят приставы Фото: Илья Московец © URA.RU