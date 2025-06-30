30 июня 2025

Десятки азербайджанцев штурмуют суд в Екатеринбурге: причина

Группа поддержки пришла в суд к азербайджанскому клану в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Выходцы из Азербайджана пришли поддержать своих соотечественников в суде
Выходцы из Азербайджана пришли поддержать своих соотечественников в суде Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

К Ленинскому райсуду Екатеринбурга прибыли десятки уроженцев Азербайджана: члены диаспоры и юристы. Они пришли поддержать соотечественников, которых обвиняют в убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах, передает корреспондент URA.RU.

«Есть тут и группа поддержки. Человек 20-30 вместе с дипломатами. Также прибыл глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлински. Вероятно, будут еще подходить граждане», — сказал журналист.

Силовики массово задерживали уроженцев Азербайджана 27 июня. Среди них искали лиц, причастных к преступлениям прошлых лет. Известно, что двое из подозреваемых скончались. Меру пресечения уже избрали троим братьям Сафаровым — Аязу, Акифу и Мазахиру. Они — владельцы скандального кафе «Каспий», где якобы часто устраивали посиделки криминальные авторитеты. МИД Азербайджана негативно высказался о задержаниях, в стране отменились концерт нескольких российских звезд. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

Обстановка возле суда напряженная
Обстановка возле суда напряженная
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Внутри и снаружи дежурят приставы
Внутри и снаружи дежурят приставы
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К Ленинскому райсуду Екатеринбурга прибыли десятки уроженцев Азербайджана: члены диаспоры и юристы. Они пришли поддержать соотечественников, которых обвиняют в убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах, передает корреспондент URA.RU. «Есть тут и группа поддержки. Человек 20-30 вместе с дипломатами. Также прибыл глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлински. Вероятно, будут еще подходить граждане», — сказал журналист. Силовики массово задерживали уроженцев Азербайджана 27 июня. Среди них искали лиц, причастных к преступлениям прошлых лет. Известно, что двое из подозреваемых скончались. Меру пресечения уже избрали троим братьям Сафаровым — Аязу, Акифу и Мазахиру. Они — владельцы скандального кафе «Каспий», где якобы часто устраивали посиделки криминальные авторитеты. МИД Азербайджана негативно высказался о задержаниях, в стране отменились концерт нескольких российских звезд. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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