Десятки азербайджанцев штурмуют суд в Екатеринбурге: причина

К Ленинскому райсуду Екатеринбурга прибыли десятки уроженцев Азербайджана: члены диаспоры и юристы. Они пришли поддержать соотечественников, которых обвиняют в убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах, передает корреспондент URA.RU.
«Есть тут и группа поддержки. Человек 20-30 вместе с дипломатами. Также прибыл глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлински. Вероятно, будут еще подходить граждане», — сказал журналист.
Силовики массово задерживали уроженцев Азербайджана 27 июня. Среди них искали лиц, причастных к преступлениям прошлых лет. Известно, что двое из подозреваемых скончались. Меру пресечения уже избрали троим братьям Сафаровым — Аязу, Акифу и Мазахиру. Они — владельцы скандального кафе «Каспий», где якобы часто устраивали посиделки криминальные авторитеты. МИД Азербайджана негативно высказался о задержаниях, в стране отменились концерт нескольких российских звезд. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!