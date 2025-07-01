В екатеринбургский суд привезли членов клана из Азербайджана, обвиненного в убийствах. Фото, видео

В Екатеринбурге стартовал суд над азербайджанцами, обвиненными в убийствах

01 июля 2025 в 12:45 Размер текста - 17 +

В зал завели первого задержанного Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге В Ленинский райсуд Екатеринбурга доставили Бакира Сафарова и Шахина Лалаева — фигурантов уголовных дел об убийствах прошлых лет. Поддержать их пришли десятки соотечественников, передает корреспондент URA.RU. «Первым должны избрать меру пресечения Бакиру Сафарову. Фигуранта завели в наручниках в сопровождении двух полицейских-конвоиров. В сторону СМИ он не смотрел. Перед тем, как его провели, к залу подошли дипломаты, чтобы посмотреть и поддержать соотечественника», — уточнил он. Обстановка в суде напряженная: в коридоре собралось много журналистов и большая группа поддержки задержанных. Например, присутствует лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге — Шахин Шихлински. Спецоперация по задержанию уроженцев Азербайджана в столице Урала прошла 27 июня. По слухам, тогда силовики могли поймать свыше 50 человек, среди которых искали лиц, причастных к убийству и покушению в 2001, 2010 и 2011 годам. Обвинение было предъявлено Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Суд арестовал их на 22 дня. История с задержанием азербайджанцев вызвала большой резонанс: МИД Азербайджана негативно высказался об этом и попросил провести более тщательное расследование. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинский райсуд Екатеринбурга доставили Бакира Сафарова и Шахина Лалаева — фигурантов уголовных дел об убийствах прошлых лет. Поддержать их пришли десятки соотечественников, передает корреспондент URA.RU. «Первым должны избрать меру пресечения Бакиру Сафарову. Фигуранта завели в наручниках в сопровождении двух полицейских-конвоиров. В сторону СМИ он не смотрел. Перед тем, как его провели, к залу подошли дипломаты, чтобы посмотреть и поддержать соотечественника», — уточнил он. Обстановка в суде напряженная: в коридоре собралось много журналистов и большая группа поддержки задержанных. Например, присутствует лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге — Шахин Шихлински. Спецоперация по задержанию уроженцев Азербайджана в столице Урала прошла 27 июня. По слухам, тогда силовики могли поймать свыше 50 человек, среди которых искали лиц, причастных к убийству и покушению в 2001, 2010 и 2011 годам. Обвинение было предъявлено Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Суд арестовал их на 22 дня. История с задержанием азербайджанцев вызвала большой резонанс: МИД Азербайджана негативно высказался об этом и попросил провести более тщательное расследование. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.