Незаконная торговля в центре Челябинска: набережную реки будут патрулировать сотрудники ЧОП

Власти ведут борьбу с незаконной торговлей в центре Челябинска
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Документ об охране Набережной будет подписан 1 июля
Документ об охране Набережной будет подписан 1 июля Фото:

В Челябинске набережную начнут патрулировать сотрудники частного охранного предприятия. Соглашение с ЧОПом заключат с 1 июля, сообщил на аппаратном совещании 30 июня глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«В июне на территории Центрального района провели несколько рейдов вместе с полицией. Штрафы были вынесены предпринимателям, торгующим на лавочках. Штрафы будут взыматься в судебном порядке. Чтобы не допустить подобного, теперь будем работать с ЧОПом», — сообщил Ереклинцев.

На аппаратном совещании глава города попросил обратить пристальное внимание на незаконную торговлю. Прежде всего он распорядился демонтировать незаконные ларьки. На месте вывезенных ларьков глава Челябинска предложил ставить скамейки и вазоны с цветами.

В марте 2025 года глава Челябинска потребовал убрать незаконную торговлю на раскладных столах-прилавках возле памятника Сергею Прокофьеву. Как отметил мэр, отдельные предприниматели установили лотки в местах, где им показалась наиболее правильным, но это не имеет ничего общего с законным размещением стационарных объектов.

Власти призывали челябинцев информировать о появлении объектов незаконной торговли. В Челябинске идет активная борьба с незаконными ларьками. Ранее торговцам запретили незаконную деятельность на знаковом перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина возле ТРК «Космос». Там был демонтирован мини-рынок, но торговцы вернулись назад. 

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В Челябинске набережную начнут патрулировать сотрудники частного охранного предприятия. Соглашение с ЧОПом заключат с 1 июля, сообщил на аппаратном совещании 30 июня глава Центрального района Виктор Ереклинцев. «В июне на территории Центрального района провели несколько рейдов вместе с полицией. Штрафы были вынесены предпринимателям, торгующим на лавочках. Штрафы будут взыматься в судебном порядке. Чтобы не допустить подобного, теперь будем работать с ЧОПом», — сообщил Ереклинцев. На аппаратном совещании глава города попросил обратить пристальное внимание на незаконную торговлю. Прежде всего он распорядился демонтировать незаконные ларьки. На месте вывезенных ларьков глава Челябинска предложил ставить скамейки и вазоны с цветами. В марте 2025 года глава Челябинска потребовал убрать незаконную торговлю на раскладных столах-прилавках возле памятника Сергею Прокофьеву. Как отметил мэр, отдельные предприниматели установили лотки в местах, где им показалась наиболее правильным, но это не имеет ничего общего с законным размещением стационарных объектов. Власти призывали челябинцев информировать о появлении объектов незаконной торговли. В Челябинске идет активная борьба с незаконными ларьками. Ранее торговцам запретили незаконную деятельность на знаковом перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина возле ТРК «Космос». Там был демонтирован мини-рынок, но торговцы вернулись назад. 
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