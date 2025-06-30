Незаконная торговля в центре Челябинска: набережную реки будут патрулировать сотрудники ЧОП

В Челябинске набережную начнут патрулировать сотрудники частного охранного предприятия. Соглашение с ЧОПом заключат с 1 июля, сообщил на аппаратном совещании 30 июня глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
«В июне на территории Центрального района провели несколько рейдов вместе с полицией. Штрафы были вынесены предпринимателям, торгующим на лавочках. Штрафы будут взыматься в судебном порядке. Чтобы не допустить подобного, теперь будем работать с ЧОПом», — сообщил Ереклинцев.
На аппаратном совещании глава города попросил обратить пристальное внимание на незаконную торговлю. Прежде всего он распорядился демонтировать незаконные ларьки. На месте вывезенных ларьков глава Челябинска предложил ставить скамейки и вазоны с цветами.
В марте 2025 года глава Челябинска потребовал убрать незаконную торговлю на раскладных столах-прилавках возле памятника Сергею Прокофьеву. Как отметил мэр, отдельные предприниматели установили лотки в местах, где им показалась наиболее правильным, но это не имеет ничего общего с законным размещением стационарных объектов.
Власти призывали челябинцев информировать о появлении объектов незаконной торговли. В Челябинске идет активная борьба с незаконными ларьками. Ранее торговцам запретили незаконную деятельность на знаковом перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина возле ТРК «Космос». Там был демонтирован мини-рынок, но торговцы вернулись назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!