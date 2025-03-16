16 марта 2025

Лошкин требует убрать торговлю возле памятника Прокофьеву в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти призываю жителей информировать о появлении подобных объектов незаконной торговли (архивное фото)
Власти призываю жителей информировать о появлении подобных объектов незаконной торговли (архивное фото) Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал убрать незаконную торговлю на раскладных столах-прилавках возле памятника Сергею Прокофьеву. Об этом мэр заявил на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.

«Установление положительных температур сказалось и на этом — отдельные предприниматели установили лотки в местах, где им кажется наиболее правильным. Это не имеет ничего общего с законным размещением стационарных объектов», — заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

Подобный случай размещения столов-прилавков в Челябинске не единичный, отметил мэр. Власти намерены реагировать на каждый из них. «Я призываю жителей информировать нас своевременно о появлении подобных объектов незаконной торговли. Обещаю, будем реагировать», — добавил Лошкин.

С улиц Челябинска за три месяца убрали 155 незаконных объектов, из них 128 ларьков и киосков, сообщила ранее пресс-служба администрации города. Особое внимание было уделено Курчатовскому району, где находит больше всего подобных сооружений.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал убрать незаконную торговлю на раскладных столах-прилавках возле памятника Сергею Прокофьеву. Об этом мэр заявил на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU. «Установление положительных температур сказалось и на этом — отдельные предприниматели установили лотки в местах, где им кажется наиболее правильным. Это не имеет ничего общего с законным размещением стационарных объектов», — заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU. Подобный случай размещения столов-прилавков в Челябинске не единичный, отметил мэр. Власти намерены реагировать на каждый из них. «Я призываю жителей информировать нас своевременно о появлении подобных объектов незаконной торговли. Обещаю, будем реагировать», — добавил Лошкин. С улиц Челябинска за три месяца убрали 155 незаконных объектов, из них 128 ларьков и киосков, сообщила ранее пресс-служба администрации города. Особое внимание было уделено Курчатовскому району, где находит больше всего подобных сооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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