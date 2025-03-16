Лошкин требует убрать торговлю возле памятника Прокофьеву в Челябинске

Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал убрать незаконную торговлю на раскладных столах-прилавках возле памятника Сергею Прокофьеву. Об этом мэр заявил на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.
«Установление положительных температур сказалось и на этом — отдельные предприниматели установили лотки в местах, где им кажется наиболее правильным. Это не имеет ничего общего с законным размещением стационарных объектов», — заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
Подобный случай размещения столов-прилавков в Челябинске не единичный, отметил мэр. Власти намерены реагировать на каждый из них. «Я призываю жителей информировать нас своевременно о появлении подобных объектов незаконной торговли. Обещаю, будем реагировать», — добавил Лошкин.
С улиц Челябинска за три месяца убрали 155 незаконных объектов, из них 128 ларьков и киосков, сообщила ранее пресс-служба администрации города. Особое внимание было уделено Курчатовскому району, где находит больше всего подобных сооружений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!