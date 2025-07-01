Арестован четвертый член азербайджанского клана, который громят в Екатеринбурге

01 июля 2025 в 13:50 Размер текста - 17 +

Бакир Сафаров помещен за решетку Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор азербайджанца Бакира Сафарова — фигуранта уголовного дела об убийстве прошлых лет, сообщает корреспондент URA.RU. Ранее в рамках этого дела были арестованы его братья Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы (под стражей будут 22 дня). Под стражей Бакир Сафаров будет до 19 июля. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Известно, что Сафаров родился в Азербайджане в 1964 году, имеет общее полное образование, не женат, детей нет, официально нигде не трудоустроен. «Салам держим», — подбодрил Бакира родственник после решения суда. Кроме того, скоро должны избрать меру пресечения Шахину Лалаеву. URA.RU следит за этим в режиме онлайн. Клан Сафаровых задержали 27 июня в рамках большой операции силовиков. Им предъявили обвинение в убийстве торговца в 2001 году, покушении на его товарища в 2010 и убийстве по найму в 2011-м. МИД Азербайджана негативно высказался о задержаниях и арестах. В стране после этого отменились концерты артистов из РФ. Подробнее о скандале, — в сюжете URA.RU. В зале был ажиотаж Илья Московец © URA.RU Сыщикам предстоит выяснить вину задержанных или ее отсутствие Илья Московец © URA.RU Бакир Сафаров не выглядел в суде растерянным, но просил обезболивающее лекарство Фото: Сергей Бодров © URA.RU Обвиняемые стали фигурантами дела об убийствах и прочих преступлениях большой давности Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор азербайджанца Бакира Сафарова — фигуранта уголовного дела об убийстве прошлых лет, сообщает корреспондент URA.RU. Ранее в рамках этого дела были арестованы его братья Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы (под стражей будут 22 дня). Под стражей Бакир Сафаров будет до 19 июля. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Известно, что Сафаров родился в Азербайджане в 1964 году, имеет общее полное образование, не женат, детей нет, официально нигде не трудоустроен. «Салам держим», — подбодрил Бакира родственник после решения суда. Кроме того, скоро должны избрать меру пресечения Шахину Лалаеву. URA.RU следит за этим в режиме онлайн. Клан Сафаровых задержали 27 июня в рамках большой операции силовиков. Им предъявили обвинение в убийстве торговца в 2001 году, покушении на его товарища в 2010 и убийстве по найму в 2011-м. МИД Азербайджана негативно высказался о задержаниях и арестах. В стране после этого отменились концерты артистов из РФ. Подробнее о скандале, — в сюжете URA.RU.