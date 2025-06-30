В МИД РФ вызван посол Азербайджана после обысков в российском агентстве

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МИД РФ ждет посла Азербайджана после событий в Sputnik
МИД РФ ждет посла Азербайджана после событий в Sputnik Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

В российский МИД был вызван азербайджанский посол Рахман Мустафаев, пишут СМИ. Ранее в Баку в филиале российского агентства Sputnik прошли обыски. 

«В МИД России вызван посол Азербайджана — в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов», — пишет РИА Новости со ссылкой на российское дипведомство. Ранее в Азербайджане задержали двух сотрудников российского СМИ после обысков. 

Обыски прошли 30 июня. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российских дипломатов не пускали к журналистам. Все, что известно о ситуации на данный момент, — в материале URA.RU.   

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В российский МИД был вызван азербайджанский посол Рахман Мустафаев, пишут СМИ. Ранее в Баку в филиале российского агентства Sputnik прошли обыски.  «В МИД России вызван посол Азербайджана — в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов», — пишет РИА Новости со ссылкой на российское дипведомство. Ранее в Азербайджане задержали двух сотрудников российского СМИ после обысков.  Обыски прошли 30 июня. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российских дипломатов не пускали к журналистам. Все, что известно о ситуации на данный момент, — в материале URA.RU.   
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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