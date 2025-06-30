В МИД РФ вызван посол Азербайджана после обысков в российском агентстве

В российский МИД был вызван азербайджанский посол Рахман Мустафаев, пишут СМИ. Ранее в Баку в филиале российского агентства Sputnik прошли обыски.
«В МИД России вызван посол Азербайджана — в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов», — пишет РИА Новости со ссылкой на российское дипведомство. Ранее в Азербайджане задержали двух сотрудников российского СМИ после обысков.
Обыски прошли 30 июня. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российских дипломатов не пускали к журналистам. Все, что известно о ситуации на данный момент, — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.