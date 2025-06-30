В Екатеринбурге в подземном переходе на улице Вайнера огромная толпа молодых парней избила до крови прохожего. Затем они добрались до друзей пострадавшего, рассказал очевидец.
«Парень в синей жилетке вместе со своими друзьями ходили по Вайнера и заявлял, что находятся под воздействием наркотических веществ. За это с них решили спросить», — передает telegram-канал «Бандитский Центр» слова собеседника.
Судя по видео, парня окружили толпой и начали наносить удар за ударом по очереди до тех пор, пока он не упал. От последнего удара у пострадавшего хлынула из носа кровь. После этого в переходе завязалась потасовка.
Чем закончился инцидент, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ответ ожидается.
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