В Екатеринбурге парня до крови избили толпой в переходе на Вайнера. Видео

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В потасовке участвовало около десяти человек
В потасовке участвовало около десяти человек Фото:

В Екатеринбурге в подземном переходе на улице Вайнера огромная толпа молодых парней избила до крови прохожего. Затем они добрались до друзей пострадавшего, рассказал очевидец.

«Парень в синей жилетке вместе со своими друзьями ходили по Вайнера и заявлял, что находятся под воздействием наркотических веществ. За это с них решили спросить», — передает telegram-канал «Бандитский Центр» слова собеседника.

Судя по видео, парня окружили толпой и начали наносить удар за ударом по очереди до тех пор, пока он не упал. От последнего удара у пострадавшего хлынула из носа кровь. После этого в переходе завязалась потасовка.

Чем закончился инцидент, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в подземном переходе на улице Вайнера огромная толпа молодых парней избила до крови прохожего. Затем они добрались до друзей пострадавшего, рассказал очевидец. «Парень в синей жилетке вместе со своими друзьями ходили по Вайнера и заявлял, что находятся под воздействием наркотических веществ. За это с них решили спросить», — передает telegram-канал «Бандитский Центр» слова собеседника. Судя по видео, парня окружили толпой и начали наносить удар за ударом по очереди до тех пор, пока он не упал. От последнего удара у пострадавшего хлынула из носа кровь. После этого в переходе завязалась потасовка. Чем закончился инцидент, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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