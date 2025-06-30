Массовое отравление на выпускном в Перми: что известно об инциденте

В Перми более 30 человек почувствовали признаки отравления. Все они были на выпускном 25 июня, который проходил в банкетном зале White Hall на улице Монастырской. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Что произошло?
Выпускник школы №2 имени Татищева на следующий день после праздника пожаловался, что ему нехорошо. Об этом сообщила мать молодого человека в разговоре с 59.ru. Она рассказала, что у сына поднялась температура, началась рвота и диарея. По словам женщины, алкоголя на празднике почти не было.
Такие же симптомы появились у других участников праздника. Некоторым пришлось отправиться на лечение в инфекционную больницу. Аналогичные признаки отравления появились у тех, кто праздновал выпускной в White Hall 24 и 26 июня.
Директор банкетного зала Татьяна Любезнова заявила, что все санитарные нормы на площадке были соблюдены. По ее словам, некоторую пищу участники выпускного принесли с собой.
Возбудили уголовное дело
После публикаций СМИ об отравлении следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства происшествия выясняются.
Расследование Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю начало свое расследование происшествия. По предварительным данным, отравление может быть связано с употреблением кулинарной продукции. Специалисты взяли образцы еды для анализа. О результатах проверки сообщат дополнительно.
Кто кормил выпускников?
Сотрудница ООО White Hall Ольга в беседе с URA.RU сообщила, что организацией питания школьников и их родителей на выпускном занималась кейтеринговая компания площадки. Она подтвердила слова Любезновой, что участники праздника приносили свои блюда, а также алкогольные и безалкогольные напитки. «Мы всегда перед проведением каких-либо мероприятий настоятельно не рекомендуем заказчика приносить с собой еду. Потому что в подобных ситуациях потом не разберешься [кто виноват]», — рассказала Ольга корреспонденту агентства.
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