Циклон, который атаковал Москву холодом, показали из космоса

В Москве 30 июня стало самым холодным днем за всю историю наблюдений. Так произошло из-за североатлантического циклона «Корнелиус», фотографию которого опубликовал «Роскосмос».
«На столицу обрушился североатлантический циклон „Корнелиус“ и принес в Москву похолодание и ливни. Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — говорится в публикации корпорации в telegram-канале.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что никогда в Москве 30 июня не было так холодно, как в этом году. По его словам, температура поднималась максимум до 12 градусов. Прошлый антирекорд зафиксирован в 1962 году — всего 14 градусов тепла.
А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление. Таких показателей не было 45 лет.
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