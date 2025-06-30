Циклон, который атаковал Москву холодом, показали из космоса

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В Москве 30 июня температура поднималась максимум до 12 градусов
В Москве 30 июня температура поднималась максимум до 12 градусов Фото:

В Москве 30 июня стало самым холодным днем за всю историю наблюдений. Так произошло из-за североатлантического циклона «Корнелиус», фотографию которого опубликовал «Роскосмос». 

«На столицу обрушился североатлантический циклон „Корнелиус“ и принес в Москву похолодание и ливни. Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — говорится в публикации корпорации в telegram-канале

Циклон «Корнелиус» показали из космоса
Циклон «Корнелиус» показали из космоса
Фото:

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что никогда в Москве 30 июня не было так холодно, как в этом году. По его словам, температура поднималась максимум до 12 градусов. Прошлый антирекорд зафиксирован в 1962 году — всего 14 градусов тепла.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление. Таких показателей не было 45 лет.

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В Москве 30 июня стало самым холодным днем за всю историю наблюдений. Так произошло из-за североатлантического циклона «Корнелиус», фотографию которого опубликовал «Роскосмос».  «На столицу обрушился североатлантический циклон „Корнелиус“ и принес в Москву похолодание и ливни. Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — говорится в публикации корпорации в telegram-канале.  Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что никогда в Москве 30 июня не было так холодно, как в этом году. По его словам, температура поднималась максимум до 12 градусов. Прошлый антирекорд зафиксирован в 1962 году — всего 14 градусов тепла. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление. Таких показателей не было 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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